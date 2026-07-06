Когда и как выкапывать озимый чеснок в 2026 году: главные признаки, что головки уже созрели

Когда выкапывать озимый чеснок / © Pixabay

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Вырастить крупный и здоровый озимый чеснок — только половина дела. Не менее важно правильно определить момент уборки урожая и подготовить его к хранению. Если выкопать головки слишком рано, они не успеют накопить достаточно питательных веществ и быстро высохнут. Если же передержать их в земле, чешуйки начнут растрескиваться, зубчики будут распадаться, а такой чеснок долго не пролежит. Рассказываем, когда лучше выкапывать озимый чеснок 2026, на какие признаки обратить внимание и что нужно сделать, чтобы урожай без проблем сохранялся почти до нового сезона.

Когда выкапывать озимый чеснок в 2026 году

Точная дата зависит от региона, погодных условий и времени посадки. В большинстве областей Украины озимый чеснок созревает:

южные регионы — с конца июня до первых чисел июля;

центральные области — от 5 до 20 июля;

север и запад Украины — от середины до конца июля.

В 2026 году из-за теплой весны и жаркого начала лета во многих регионах созревания может наступить несколько раньше привычных сроков.

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Главные признаки, что озимый чеснок уже поспел

Не стоит ориентироваться только на календарь, лучше внимательно осмотреть растения. О готовности к сбору свидетельствуют следующие признаки:

нижние листья полностью пожелтели и высохли;

верхние остаются зелеными частично;

стебель начинает терять упругость;

наружные чешуйки головки стали плотными и сухими;

зубчики хорошо сформированы и легко отделяются друг от друга, но еще не рассыпаются.

Если вы оставляете несколько стрелок, они также подскажут правильный момент. Когда оболочка соцветия растрескивается, а воздушные пузырьки хорошо видны — пора собирать урожай.

Как правильно выкапывать чеснок

Для работы лучше выбрать сухой и солнечный день. Не рекомендуется просто выдергивать растения из земли. Так легко повредить донышко или саму головку. Лучшее:

осторожно подкопать землю вилами или лопатой;

поднять растение вместе с комом земли;

стряхнуть землю руками;

не бить головками друг о друга и не бросать их.

Даже незначительные механические повреждения значительно сокращают срок хранения.

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Почему нельзя сразу обрезать листву

После выкапывания питательные вещества еще несколько дней переходят из листьев в головку.

Именно поэтому опытные огородники советуют не торопиться с обрезкой. Чеснок раскладывают под навесом или в хорошо проветриваемом помещении вместе с ботвой.

Как правильно сушить чеснок

Оптимальное время сушки — 10–14 дней. Во время сушки нужно:

защитить головки от прямых солнечных лучей;

обеспечить хорошую вентиляцию;

не складывать чеснок толстыми слоями;

периодически переворачивать его.

После полного высыхания обрезают корни, оставляя примерно 3-5 мм, а стебель — до 5-10 см. Если планируете плести косы, листья оставляют.

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Как подготовить чеснок к длительному хранению

Перед закладкой на зиму урожай обязательно сортируют. Для длительного хранения подходят только:

большие головки;

плотные зубчики;

сухие покровные чешуйки;

отсутствие трещин, пятен и повреждений.

Поврежденный или слишком мелкий чеснок лучше использовать в пищу или для консервации.

Как правильно хранить чеснок, чтобы не портился

Лучше всего сохраняется при температуре от 0 до +4 °C или от +16 до +20 °C при низкой влажности воздуха, примерно 50–60%.

Для хранения подойдут:

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деревянные или пластиковые ящики с отверстиями;

плетеные корзины;

полотняные мешочки;

бумажные пакеты;

косы, подвешенные в сухом помещении.

Не рекомендуется держать чеснок в полиэтиленовых пакетах или герметичных контейнерах, ведь без доступа воздуха он быстро начинает убираться и портиться.

Распространенные ошибки, сокращающие срок хранения чеснока

Чтобы урожай не начал портиться уже осенью, следует избегать нескольких типичных ошибок:

слишком раннего или позднего выкапывания;

сушка под палящим солнцем;

обрезка зеленых листьев сразу после уборки;

хранение во влажном подвале;

использование герметичных пакетов без вентиляции.

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