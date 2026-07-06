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ТСН в социальных сетях

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Категория
Разное
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Время на прочтение
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Когда и как выкапывать озимый чеснок в 2026 году: главные признаки, что головки уже созрели

Если выкопать головки в фазе полной спелости, хорошо просушить их, отобрать только здоровые и обеспечить сухое, прохладное место для хранения, урожай без проблем пролежит до конца весны.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Когда выкапывать озимый чеснок

Когда выкапывать озимый чеснок / © Pixabay

Вырастить крупный и здоровый озимый чеснок — только половина дела. Не менее важно правильно определить момент уборки урожая и подготовить его к хранению. Если выкопать головки слишком рано, они не успеют накопить достаточно питательных веществ и быстро высохнут. Если же передержать их в земле, чешуйки начнут растрескиваться, зубчики будут распадаться, а такой чеснок долго не пролежит. Рассказываем, когда лучше выкапывать озимый чеснок 2026, на какие признаки обратить внимание и что нужно сделать, чтобы урожай без проблем сохранялся почти до нового сезона.

Когда выкапывать озимый чеснок в 2026 году

Точная дата зависит от региона, погодных условий и времени посадки. В большинстве областей Украины озимый чеснок созревает:

  • южные регионы — с конца июня до первых чисел июля;

  • центральные области — от 5 до 20 июля;

  • север и запад Украины — от середины до конца июля.

В 2026 году из-за теплой весны и жаркого начала лета во многих регионах созревания может наступить несколько раньше привычных сроков.

Главные признаки, что озимый чеснок уже поспел

Не стоит ориентироваться только на календарь, лучше внимательно осмотреть растения. О готовности к сбору свидетельствуют следующие признаки:

  • нижние листья полностью пожелтели и высохли;

  • верхние остаются зелеными частично;

  • стебель начинает терять упругость;

  • наружные чешуйки головки стали плотными и сухими;

  • зубчики хорошо сформированы и легко отделяются друг от друга, но еще не рассыпаются.

Если вы оставляете несколько стрелок, они также подскажут правильный момент. Когда оболочка соцветия растрескивается, а воздушные пузырьки хорошо видны — пора собирать урожай.

Как правильно выкапывать чеснок

Для работы лучше выбрать сухой и солнечный день. Не рекомендуется просто выдергивать растения из земли. Так легко повредить донышко или саму головку. Лучшее:

  • осторожно подкопать землю вилами или лопатой;

  • поднять растение вместе с комом земли;

  • стряхнуть землю руками;

  • не бить головками друг о друга и не бросать их.

Даже незначительные механические повреждения значительно сокращают срок хранения.

Почему нельзя сразу обрезать листву

После выкапывания питательные вещества еще несколько дней переходят из листьев в головку.

Именно поэтому опытные огородники советуют не торопиться с обрезкой. Чеснок раскладывают под навесом или в хорошо проветриваемом помещении вместе с ботвой.

Как правильно сушить чеснок

Оптимальное время сушки — 10–14 дней. Во время сушки нужно:

  • защитить головки от прямых солнечных лучей;

  • обеспечить хорошую вентиляцию;

  • не складывать чеснок толстыми слоями;

  • периодически переворачивать его.

После полного высыхания обрезают корни, оставляя примерно 3-5 мм, а стебель — до 5-10 см. Если планируете плести косы, листья оставляют.

Как подготовить чеснок к длительному хранению

Перед закладкой на зиму урожай обязательно сортируют. Для длительного хранения подходят только:

  • большие головки;

  • плотные зубчики;

  • сухие покровные чешуйки;

  • отсутствие трещин, пятен и повреждений.

Поврежденный или слишком мелкий чеснок лучше использовать в пищу или для консервации.

Как правильно хранить чеснок, чтобы не портился

Лучше всего сохраняется при температуре от 0 до +4 °C или от +16 до +20 °C при низкой влажности воздуха, примерно 50–60%.

Для хранения подойдут:

  • деревянные или пластиковые ящики с отверстиями;

  • плетеные корзины;

  • полотняные мешочки;

  • бумажные пакеты;

  • косы, подвешенные в сухом помещении.

Не рекомендуется держать чеснок в полиэтиленовых пакетах или герметичных контейнерах, ведь без доступа воздуха он быстро начинает убираться и портиться.

Распространенные ошибки, сокращающие срок хранения чеснока

Чтобы урожай не начал портиться уже осенью, следует избегать нескольких типичных ошибок:

  • слишком раннего или позднего выкапывания;

  • сушка под палящим солнцем;

  • обрезка зеленых листьев сразу после уборки;

  • хранение во влажном подвале;

  • использование герметичных пакетов без вентиляции.

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Количество просмотров
391
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