Когда и какие деревья лучше сажать весной: как это правильно делать

Когда сажать деревья весной

Реклама

Посадка деревьев весной — это ответственный этап, успех которого зависит от биологических особенностей конкретной культуры и состояния прогрева почвы. Весенняя высадка считается оптимальной для большинства теплолюбивых и косточковых деревьев, поскольку они получают достаточно времени для укоренения до наступления первых зимних холодов.

Главным ориентиром для начала работ является состояние почвы и начало сокодвижения. Сажать деревья необходимо до того, как на саженцах начнут распускаться почки. Обычно этот период приходится на конец марта или апрель, когда земля уже растаяла, но еще сохраняет много весенней влаги.

Важно завершить посадку до тех пор, пока дневная температура не начала стабильно превышать +15…+18°C. Если опоздать, саженец будет тратить силы на испарение влаги через листья, не имея еще рабочей корневой системы, что значительно ухудшает приживаемость.

Реклама

Какие деревья лучше всего сажать весной

Хотя большинство культур можно высаживать как осенью, так и весной, для некоторых видов весенний период критически важен.

Косточковые культуры — абрикос, персик, черешня и слива очень чувствительны к морозам. Осенняя посадка часто приводит к их вымерзанию, поэтому весна — идеальное время для их старта.

Теплолюбивые культуры — орех грецкий и фундук лучше приживаются именно весной, когда риск промерзания корневой системы минимален.

Если вы приобрели саженец с открытой корневой системой, который выглядит подсушенным или слабым, весенняя посадка даст ему шанс на реанимацию под контролем садовода в течение лета.

Когда сажать деревья весной: последовательность высадки разных культур

Садоводы рекомендуют придерживаться определенной очередности, поскольку разные деревья «просыпаются» в разное время:

На первом этапе, как только позволит состояние почвы, высаживают наиболее выносливые семечковые культуры, такие как яблоня и груша. Они легче переносят возможные ночные заморозки и начинают развивать корни при низких температурах.

На втором этапе, когда риск сильных обратных заморозков уменьшается, переходят к высадке вишни, сливы и черешни. Эти деревья нуждаются в более теплой земле для успешного старта.

Реклама

На завершающем этапе, когда почва хорошо прогрелась, высаживают самые требовательные к теплу культуры — персики и абрикосы. Для них важно, чтобы период адаптации проходил в стабильно теплых условиях без резких температурных скачков.

Основные правила успешной посадки

Во время весенней посадки важно обеспечить саженцу правильный старт.

Посадочную яму следует готовить заранее, чтобы почва успел осесть.

Корневую шейку дерева (место, где корень переходит в ствол) нельзя углублять — она должна оставаться на уровне 3-5 см над поверхностью земли.

Реклама

Сразу после высадки дерево нуждается в обильном поливе, даже если идет дождь, чтобы земля плотно прилегла к корням и убрала воздушные пустоты.