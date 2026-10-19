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Дата публикации
Категория
Разное
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Время на прочтение
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Когда и правильно выкопать, обработать и просушить луковицы гладиолусов для зимнего хранения

Выкапывание гладиолусов осенью: как определить готовность луковиц и сохранить их до весны

Автор публикации
Фото автора: Анна Носова Анна Носова
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Когда выкапывать гладиолусы

Когда выкапывать гладиолусы

Гладиолусы принадлежат к теплолюбивым многолетним культурам, неспособным перезимовать в открытом грунте в условиях украинского климата. Чтобы сохранить посадочный материал до следующего весеннего сезона, луковицы необходимо своевременно и правильно извлечь из земли. Слишком раннее начало работ не позволит луковице полноценно созреть и накопить необходимый запас питательных веществ, а опоздание чревато поражением грибковыми болезнями и повреждением первых осенних заморозков.

Основные ориентиры и сроки выкапывания гладиолусов

Проводить выкапывание гладиолусов агрономы и специалисты рекомендуют с учетом физиологического состояния растения, сроков его цветения и погодных условий. Главным ориентиром является время, прошедшее после окончания цветения или срезки соцветия, ведь именно в этот период вместо старого отмершего клубня активно формируется новая молодая луковица и мелкие детки. В общем, для полноценного созревания посадочного материала растению требуется от 35 до 45 дней после цветения, а для ранних сортов этот срок может составлять от 6 до 8 недель.

В большинстве регионов Украины нужная фаза зрелости наступает с середины сентября по начало октября. Понять, что пора выкапывать настало, можно по внешним признакам: нижние листья начинают желтеть и терять упругость, что свидетельствует о завершении вегетации. Оптимально проводить работы после первых легких заморозков, но до того, как промерзнет почва. При этом преждевременно срезать зеленые листья еще до выкапывания строго запрещено, поскольку из-за них луковица продолжает накапливать питательные вещества. Во время уборки обязательно придерживаются очередности: сначала выкапывают ранние и среднеранние сорта, потом поздние, а вне очереди всегда извлекают больные растения и молодняк, выращенный из мелких детей.

Пошаговая технология сбора, отбора и дезинфекции луковиц

Выкапывать гладиолусы лучше всего в сухой солнечный день, чтобы избежать чрезмерной влажности, способствующей развитию серой плесени. Для работы лучше использовать лопату, а не вила, погружая инструмент в грунт с отступлением от стебля на 15-20 сантиметров во избежание повреждений. Поднимают растение вместе с комом земли, после чего осторожно встряхивают почву и осматривают собранный материал. Мягкие, обесцвеченные или поврежденные экземпляры сразу откладывают и не хватают, поскольку хранить их не стоит.

Сразу после извлечения из земли стебель здоровых растений обрезают, оставляя пень высотой от 3 до 5 сантиметров. Оставлять длинный стебель запрещено, поскольку через него активно испаряется влага и могут передаваться опасные вредители. Очищенные от земли луковицы тщательно промывают в чистой воде.

Для профилактики развития грибковых инфекций и уничтожения вредителей весь собранный материал погружают в раствор фунгицида или в раствор марганцовки на 20-30 минут. После этого начинают важнейший этап — просушивание. Первые 10-14 дней луковицы держат в теплом помещении при температуре 22-25 градусов с хорошей вентиляцией, после чего их досушивают еще в течение 3-4 недель при температуре около 18-20 градусов.

Условия зимнего хранения и особенности ухода за сортами

После полного высыхания старая сморщенная клубнелуковица легко отделяется от новой. Ее удаляют вместе с корнями и чешуями, а молодые клубни оставляют еще на несколько дней в тепле, чтобы место отрыва покрылось защитным слоем.

На зимнее хранение просушенный материал закладывают в сухое и холодное помещение со свободной циркуляцией воздуха, где все сорта обязательно разделяют и подписывают. Оптимальная температура хранения составляет от 3 до 8 градусов тепла при относительной влажности воздуха от 60 до 70 процентов. Для этого отлично подойдет сухой погреб, подвал или нижняя полка обычного холодильника, где луковицы держат в плотных бумажных пакетах или картонных коробках.

Если летом цветы имели признаки повреждения трипсами, клубни рекомендуется держать в самой холодной части подвала при температуре от 4 до 7 градусов.

Даже при соблюдении правильных условий луковицы нуждаются в постоянном наблюдении. В течение всего зимнего периода посадочный материал обязательно проверяют 1 раз в несколько недель для своевременного обнаружения и удаления мягких, заплесневелых или гнилых экземпляров, что позволит полностью сохранить здоровые луковицы до весны.

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