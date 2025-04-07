ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
297
Время на прочтение
2 мин

Когда именины Юрия 2025 года по новому календарю: история святого, который почитается в этот день, традиции и приметы

В мире немало имен имеют святое происхождение, поэтому многие празднуют день ангела. К ним относятся и те, кто носит имя Юрия. Узнайте из материала, когда Юрий отмечает свой День ангела 2025 года.

Автор публикации
Татьяна Мележик Татьяна Мележик
Когда именины Юрия 2025 года

Когда именины Юрия 2025 года / © unsplash.com

Когда Юрий празднует именины 2025 года

В течение 2025 года владельцы имени Юрия имеют несколько шансов отпраздновать свой день ангела. Согласно православному календарю, это происходит 4 февраля, 23 апреля (в день празднования святого Юрия Победоносца), 23 июня, 31 июля и 26 ноября.

Жизнеописание святого Юрия

Святой Юрий считается символом несокрушимой веры и мужества. Его образ часто изображают в виде храброго воина, который, несмотря на жестокие мучения и преследования, остался верен христианским убеждениям до последнего вздоха.

Юрий появился на свет в III веке на территории современного Ливана в семье христиан. Еще с детства он отличался смелостью и глубокой духовностью.

Достигнув зрелости, Юрий присоединился к рядам римского войска. Именно тогда его судьба резко изменилась, ведь верность Христу оказалась для него путём страданий и, наконец, мученической смерти.

За несокрушимую преданность христианской вере и отказ отречься от Бога, Юрия жестоко пытали, а впоследствии казнили. Его мужество в минуты невыносимой боли стало олицетворением духовной силы и отваги. С тех пор святого Юрия почитают как покровителя воинов, защитников, рыцарей и всех, кто стоит на защите своих идеалов и убеждений.

Как в Украине отмечают день святого Юрия: обычаи и обряды

Праздник Юрия в Украине издавна имел особое значение, и в каждом регионе он приобрел свои названия — кто-то говорил Юра, кто-то Юрий, а иногда его знали как Юрьев день. Нравы, связанные с этим днем, были красочными и символическими.

Одним из самых распространенных обрядов было кормление скота цветами, которые называли юрочки. Считалось, что это принесет богатый надои. Коров выгоняли на пастбища только после восхода солнца, потому что к этому моменту, по поверью, ведьмы имели силу нанести вред. Перед выгоном животных обязательно обращались с молитвами к святому Юрию, прося у него защиты для скота и доброго здоровья.

Этот день еще знали, как Весеннего Юрия. В народе верили, что он владеет ключами от лета и открывает дверь для тепла. С тех пор земля начинала стремительно покрываться травами, и говорили: “Юрий землю отпирает”. Именно на этот период приходился и прилет ласточок, что воспринималось как предвестие весенних гроз: “Ласточка прилетела — скоро гром загремит”, — говорили старые люди.

В этот день строго-настрого запрещалось иметь дело с шерстью — нельзя было ее вязать или даже держать в руках. Иначе, по поверью, волки напали бы на стадо. Не годилось также ругаться или кричать, чтобы молния не попала.

В закарпатских селах молодежь имела свои традиции: обливание водой и украшение домов березовыми вениками были непременными элементами празднования.

Дата публикации
Количество просмотров
297
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie