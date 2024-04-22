Когда Ивана Купала в 2024 году по новому календарю: изменилась ли дата, традиции и обряды

Когда Ивана Купала в 2024 году по новому календарю

После перехода ПЦУ и УГКЦ на новый юлианский календарь изменилась дата большинства церковных праздников. Теперь украинцы празднуют их 13 дней раньше. Остается неизменной только ежегодно рассчитываемая дата Пасхи, а также тех праздников, которые привязаны к празднованию Христова Воскресения.

Как же переход украинских верующих на новый календарь повлиял на празднование народного праздника Ивана Купала? Всё очень просто. Этот праздник привязан к празднованию важного церковного события Рождества Иоанна Крестителя, когда-то приходившегося на 7 июля, а теперь на 24 июня. Именно поэтому мы будем праздновать Ивана Купала в ночь с 23 на 24 июня.

Ивана Купала: история праздника

Праздник Ивана Купала имеет древние корни и богатую историю, объединяющую языческие традиции и христианские обряды.

Наши предки связывали праздник с летним солнцестоянием. Люди верили, что в это время можно обращаться к природным божествам за плодовитость и урожайность. После принятия христианства, праздник начали ассоциировать с днем рождения (рождеством) Иоанна Крестителя. С этого времени праздник также стал известен как Иоанна Купала, объединяющий обряды очищения от грехов, которые совершал Иоанн Креститель.

Первые упоминания об Иване Купале как праздник появились в Волынской летописи. Там рассказывается о событиях "накануне Ивана дня на сами купалья". Этот праздник был традиционным для славян, ведь во времена язычников в Киевской Руси особенно чтили Солнце и Воду.

Есть несколько версий происхождения названия праздника. Самое популярное среди них мнение, что оно произошло от слова "купаться", ведь празднование традиционно происходит у водоемов. Интересно, что в разных регионах Украины существуют разные названия праздника. Также известны Сонцэкрес и Купайла.

Ивана Купала: традиции и обряды

Ивана Купала: традиции и обряды / Фото: commons.wikimedia.org

Сегодня Ивана Купала в Украине уже не празднуют с таким размахом, как это делали в древности. Однако важно помнить об обычаях своих предков для сохранения культурных традиций народа. Купальские ритуалы олицетворяли собой единение с природой. Главными действующими лицами выступали не люди, а травы, водоемы, Солнце и Луна. Традиционно ночью купались, плели веночки, прыгали через пламя гадали и отправлялись на поиски мистического цветка папоротника.

Прыжки из-за костра были кульминацией празднования. Разжигали огромный костер, через который пары пытались перепрыгнуть, взявшись за руки. Если молодые люди не разъединили руки во время прыжка, они обязательно женятся и будут счастливы в нем. Если на человеке загорится часть одежды – это к несчастью.

Незамужние девушки плели венчики из разнотравья, которые опускали в реку или другой водоем. При этом пели песни. Верили, куда венчик поплывет, оттуда нужно ждать жениха. А если он утонул, то девушка еще год будет одинокой.

Необычной традицией считался поиск цветка папоротника, который, согласно легенде, цветет только в эту единственную ночь года. Было мнение, что цветок наделен особыми магическими силами, он поможет понять язык животных и видеть спрятанные сокровища.

На Ивана Купала запрещалось поднимать найденные на земле деньги. Верили, что это принесет денежные трудности. Также не желательно спать, потому что в дом войдет нечистая сила.

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