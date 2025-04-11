Когда, как, чем и зачем подкармливать виноград: полная схема и сроки

Подкормка винограда

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Виноградная лоза — культура достаточно требовательная, и для того, чтобы она развивалась активно, закладывала большое количество плодовых почек, образовывала сочные гроздья и не теряла силу после плодоношения, она нуждается в регулярной и сбалансированной подкормке. На всех этапах роста, начиная от пробуждения после зимы и завершая подготовкой к зимнему покою, виноград усваивает различные питательные вещества, поэтому чрезвычайно важно соблюдать четкую схему внесения удобрений, адаптированную к потребностям растения на каждом из этих этапов.

Первая подкормка: чем подкормить виноград весной

Подкормка проводится до начала сокодвижения, в апреле, когда виноградная лоза еще только пробуждается после зимнего покоя и готовится к активному росту. Целью первой подкормки является запуск сокодвижения, стимуляция формирования молодых побегов, листьев и укрепление корневой системы.

Для минеральной подкормки обычно используют смесь из 50 г азотного удобрения, 40 г фосфорного и 30 г калийного. Если же хозяин может применить органическую подкормку, целесообразно внести жидкий раствор коровяка, который предварительно следует развести до консистенции сметаны. Его вливают в траншею вокруг куста после обильного полива — примерно 30-50 литров воды на растение. Такая подкормка активизирует процессы роста и укрепляет куст после зимы.

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Вторая подкормка: формирование соцветий перед цветением

Когда весна подходит к завершению, а кусты винограда уже образуют бутоны, приходит время второй подкормки. Она приходится на период перед началом цветения и имеет целью поддержать закладку соцветий, усилить энергию завязывания ягод, а также обеспечить растение достаточным количеством питательных веществ для длительного периода плодоношения.

Минеральная формула удобрений несколько меняется: рекомендуется внести 40 г азота, 50 г фосфора и 40 г калия.

Чтобы усилить эффект, органическое удобрение готовят в расчете 20-22 литра на куст, добавляя на каждое ведро раствора 25 г суперфосфата и 20 грамм калийного удобрения.

Кроме того, именно в период перед цветением важно провести внекорневую подкормку — опрыскивание листьев специальной баковой смесью. Для ее приготовления в 10 литрах воды растворяют 10 г борной кислоты, 2 г сульфата цинка и 15 г кальция (чаще всего в форме брексила). Такое опрыскивание помогает улучшить цветение и способствует лучшему опылению.

Третья подкормка: в период наливания ягод

Приблизительно в конце июня, когда ягоды винограда начинают наливаться и активно наращивают массу, растению необходима третья комплексная подкормка, цель которой состоит в стимуляции роста плодов и формировании новых плодовых почек на следующий сезон.

В этот период виноград уже не нуждается в большом количестве азота, однако растет потребность в калии и фосфоре, отвечающих за рост и вкусовые качества плодов, а также за формирование плодовых почек на следующий год. Целесообразно внести по 30 граммов каждого из трех элементов — азота, фосфора и калия.

Внекорневая подкормка повторяется так же, как и перед цветением — с бором, цинком и кальцием, что обеспечивает качественное созревание ягод.

Четвертая подкормка: в фазе созревания плодов

В начале августа, когда ягоды уже набирают цвет, а лоза постепенно переходит в фазу вызревания, целесообразно провести четвертую подкормку, которая поможет как можно лучше подготовить растение к завершению вегетации и будет способствовать вызреванию лозы.

На этом этапе внесение азота уже не рекомендуется, поскольку он стимулирует вегетативный рост, который в настоящее время нежелателен. Вместо этого используют 60 г суперфосфата и 30 г сернокислого калия, а также растворы комплексных микроудобрений — в частности, таких как «Мастер», «Кемера» или «Новоферт Ягода» — в соответствии с инструкциями на упаковке.

Осенняя подкормка: после сбора урожая

После завершения сбора урожая виноград требует восстановления израсходованных питательных запасов и подготовки к зиме, что делает осеннюю подкормку не менее важной, чем предыдущие.

В этот период целесообразно внести органические удобрения — одно ведро перепревшего навоза или компоста на каждый куст (или на 1 м траншеи вокруг него), а также 700 г древесной золы.

При этом применяют и минеральные вещества: 20–25 г суперфосфата, 10–25 г калийной соли или сернокислого калия, 1 г борной кислоты и 2 г сернокислого цинка. Такое сочетание поможет виноградной лозе успешно пройти период зимнего покоя и укрепить заложенные плодовые почки.

Независимо от фазы роста, следует помнить об общих правилах подкормки: все процедуры желательно проводить в вечерние часы или в пасмурную погоду, чтобы избежать ожогов на листьях. Перед внесением минеральных или органических удобрений куст следует обязательно полить, чтобы обеспечить равномерное проникновение питательных веществ в корневую систему. Удобрения, особенно жидкие, вносят в специальные канавки или траншеи, прокапываемые по периметру куста на расстоянии 30-40 см от основания, глубиной до 25 см.