Когда колядовать, щедровать и засевать по новому календарю: даты 2024-2025 зимнего периода

Когда по новому календарю украинцы будут колядовать, щедровать и засевать зимой 2024-2025?

Когда колядовать в 2024 году

Колядки издавна являются традиционными рождественскими песнями украинцев. Обычно колядуют в Рождественский Сочельник, который приходит накануне Рождества. По новоюлианскому календарю украинцы будут праздновать Рождество 25 декабря, а это значит, что колядовать мы будем вечером 24 декабря. Колядки можно петь также и на само Рождество Христово.

Колядки появились на территории современной Украины еще в дохристианские времена. Они были обрядовыми песнями, которые всегда сопровождали зимние праздники наших предков. Лишь с приходом христианства они приобрели религиозное значение и в них начали прославлять рождение Иисуса Христа. В прошлом веке среди украинцев начали появляться патриотические колядки. Независимо от вида, все эти обрядовые песни имеют особое значение для украинцев.

Когда будем щедровать по новому календарю

По новоюлианскому календарю мы будем праздновать Щедрый вечер (Щедрую кутью) вечером 31 декабря. Напомним, что ранее этот праздник приходился на 13 января. В советское время он еще назывался "Старый Новый год".

Согласно народным традициям, Щедрый вечер – это время, когда мы призываем в свою жизнь благополучие, счастье, урожай. Он всегда сопровождался веселыми гуляньями молодежи. Особенно молодые люди любили "водить Маланку" вечером 31 декабря. Именно в этот день также и щедруют.

В щедровках традиционно содержатся пожелания богатого урожая, счастья для хозяев дома и их близких. Часто щедровки пели как импровизацию.

Когда засевать в 2025 году

Засевают парни утром на праздник Василия Великого. По новоюлианскому календарю он приходится на 1 января 2025 года. Напомним, что по старому календарю украинцы засевали 14 января.

Традиция засевания также имеет языческие корни, как и большинство народных украинских обрядов. Этот ритуал призывает природу к щедрому урожаю, богатству. Наши предки очень сильно зависели от смены времени года, а потому сельскохозяйственный труд считался самым важным.

Следует помнить, что по традиции засевают только парни. Девушкам и женщинам делать это запрещается. Хозяева угощали вкусностями и давали деньги молодым людям, которые утром приходили засевать дом зерном.

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