Когда копать картофель: какие благоприятные дни, а в какие нельзя этого делать

Когда копать картошку в 2026 году / © Pixabay

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Вовремя выкопанный картофель лучше сохраняется, реже поражается гнилью и сохраняет свои вкусовые свойства до конца весны. Многие огородники во время уборки урожая ориентируются не только на состояние ботвы и погоду, но и на лунный календарь. Считается, что правильно выбранный день помогает клубням дольше оставаться крепкими и здоровыми. Кроме того, существуют даты, когда от выкапывания картофеля советуют воздержаться. В то же время следует помнить, что на лежкость урожая больше всего влияют погодные условия, степень спелости клубней, правильное просушивание и условия хранения. Лунный календарь является дополнительным ориентиром, а не научно доказанным фактором.

Как понять, что картофель уже созрел

Не стоит торопиться с уборкой урожая. Если выкопать картофель слишком рано, его кожура будет тонкой, из-за чего клубни будут портиться во время хранения.

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Основными признаками спелости являются пожелтение и высыхание ботвы, плотная кожура, которая не стирается пальцами, а также прекращение роста клубней. Обычно картошку начинают выкапывать через 90–110 дней после посадки, в зависимости от сорта.

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Благоприятные дни для выкапывания картофеля по лунному календарю

По лунному календарю лучше всего собирать картофель во время нисходящего месяца. Именно в этот период, по народным наблюдениям, клубни накапливают максимум питательных веществ и лучше переносят длительное хранение.

В августе 2026 года благоприятными днями для выкапывания картофеля считаются:

2–5 августа;

7–11 августа;

13–19 августа;

21-27 августа.

Именно в эти дни рекомендуется убирать урожай, если позволяет погода и картофель уже полностью созрел.

В какие дни не стоит копать картошку

Поклонники лунного календаря советуют избегать работ в дни новолуния и затемнений. Считается, что в это время растения более уязвимы, а собранный урожай может хуже сохраняться.

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Неблагоприятные даты в августе 2026:

6 августа — последняя четверть;

12 августа — новолуние и солнечное затмение;

28 августа — полное и лунное затмение.

Распространенное утверждение, что клубни, выкопанные именно в эти дни, будут обязательно гнить, не имеет научного подтверждения. На самом деле развитие гнил значительно больше зависит от влажности почвы, механических повреждений, инфекций и условий хранения.

Какая погода лучше всего подходит для уборки урожая

Лучше всего выкапывать картофель в сухой солнечный день, когда температура воздуха составляет от +15 до +20 градусов. Если почва слишком мокрая после дождя, лучше подождать несколько дней, чтобы земля подсохла.

Влажный картофель значительно чаще поражается грибковыми заболеваниями, а также быстрее начинает загнивать во время хранения.

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Как сделать так, чтобы картофель не сгнил зимой

После выкапывания клубни необходимо просушить в течение нескольких часов под навесом или в хорошо проветриваемом месте. Затем урожай следует перебрать, отложить поврежденные и больные картофелины.

Для длительного хранения лучше подходит темное помещение с температурой от +2 до +4 градусов и влажностью около 85–90%. Также желательно обеспечить хорошую вентиляцию, чтобы не скапливался конденсат.

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