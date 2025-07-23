Когда копать картофель в 2025 году: оптимальные сроки в зависимости от региона, по месячному календарю

Когда копать картошку

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Картофель — это не просто овощ, а настоящее сокровище украинской земли, которая является главной культурой для многих семей. Ее выращивают в каждом регионе, от Полесья до степей Херсона. Время выкапывания картофеля влияет не только на количество урожая, но и его качество и способность к длительному хранению. Если поспешить, клубни будут недозрелыми, с тонкой кожурой, плохо выдерживающей транспортировку и быстро портящейся. Затянете — рискуете потерей вкуса или порчей из-за чрезмерных дождей или неожиданных заморозков. В 2025 году погодные условия в Украине, по прогнозам, будут изменчивыми, так что выбор правильного момента становится еще более критическим. Чтобы ваши усилия не пошли насмарку, нужно учесть несколько факторов: сорт, регион, погоду и даже фазы Луны.

Как определить, что картофель готов к уборке

Чтобы не гадать наугад, обратите внимание на естественные сигналы растения и почвы.

Это первый и самый очевидный сигнал завершения вегетации. Когда ботва теряет свой зеленый цвет, начинает желтеть, сохнуть и постепенно ложиться на землю, это означает, что клубни уже не растут, а активно накапливают питательные вещества.

Плотность кожуры. Для проверки выкопайте один-два куста из разных участков. Если кожура на клубнях легко сдирается пальцем или шелушится, картофель еще считается «молодой» и не готов к длительному хранению.

Трещины в почве. Вокруг основания кустов могут появляться характерные трещины на почве.

Время после посадки Ранние сорта картофеля обычно созревают за 60-70 дней, среднеспелые — за 90-100 дней, а поздние — за 110-120 дней после высадки.

Не торопитесь выкапывать весь урожай сразу. Попробуйте несколько кустов из разных участков, чтобы убедиться, что клубни равномерно созрели.

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Нужно ли срезать ботву перед уборкой

Этот вопрос еще вызывает дискуссии среди огородников. Некоторые считают, что срезка ботвы за 7-10 дней до выкапывания помогает клубням лучше созреть и накопить питательные вещества. Однако есть и аргументы против полного удаления ботвы:

Полное удаление ботвы на уровне почвы может усложнить сам процесс выкапывания, ведь потом придется искать место, где находился каждый куст.

Если растения были поражены фитофторой или другими грибковыми заболеваниями, срезание ботвы может способствовать распространению заразы по всему участку. Когда вы будете выкапывать клубни, есть риск занести споры грибка в почву, что создаст благоприятные условия для заражения в следующем сезоне.

Поэтому многие предпочитают не срезать ботву полностью или делать это осторожно, обеззараживая инструменты, если есть подозрения на болезни.

Когда копать картошку

Время сбора в значительной степени зависит от сорта картофеля, региона выращивания и ваших целей — хотите ли вы молодой картофель для летних блюд или клубни для зимнего хранения.

Ранние сорта: когда копать молодой картофель

Молодые, незрелые клубни отличаются особенно нежным вкусом и тонкой кожурой. Сохраняются они недолго, поэтому их нужно съесть сразу после выкапывания. Ранние сорта, такие как Беллароз или Ривьера, готовы к сбору уже в конце июня или начале июля, примерно через 15-20 дней после цветения. Их нежный вкус идеален для летних салатов или варки.

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Среднеспелые и поздние сорта: для зимнего хранения

Для длительного хранения важно дождаться, пока кожица станет крепкой, а клубни накопят максимум крахмала. Среднеспелые сорта (например, Адретта) готовы к уборке в августе-сентябре, через 90–100 дней после посадки. Поздние сорта (Пикассо, Клад) обычно копают в сентябре-октябре, когда ботва полностью отмирает.

В 2025 году оптимальными месяцами для сбора картофеля на хранение будут август (для среднеспелых сортов) и сентябрь (для поздних).

Когда копать картофель в зависимости от региона

Украина отличается разнообразным климатом, и это, безусловно, влияет на сроки уборки картофеля. Каждый регион имеет свои оптимальные периоды для выкопки урожая, которые следует учитывать, чтобы картофель был идеально зрелым и хорошо хранился.

На юге Украины, в частности в Одесской и Херсонской областях, ранние сорта картофеля можно начинать копать уже с середины июня и до начала июля. Среднеспелые сорта там обычно готовы к сбору в середине августа, а поздние — созревают в течение сентября.

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В Центральной Украине, к которой относятся Киевская и Винницкая области, ранние сорта картофеля начинают выкапывать несколько позже — с начала июля. Среднеспелые сорта достигают своей зрелости на конец августа — начало сентября, а поздние сорта здесь собирают в середине сентября.

Для жителей Северных регионов, таких как Черниговская и Житомирская области, сроки смещаются еще дальше. Ранние сорта картофеля готовы к сбору в середине июля. Среднеспелые сорта выкапывают в начале сентября, а поздние сорта созревают к концу сентября — начале октября.

Этот график является ценным ориентиром, но всегда помните, что природа вносит свои коррективы. Важно не только знать приблизительные даты, но и постоянно проверять состояние картофельной ботвы и почвы.

Когда копать картофель по лунному календарю 2025 года

Многие огородники доверяют лунному календарю, считая, что фазы Луны влияют на сокодвижение в растениях, а следовательно, и на качество урожая. Для картофеля наиболее благоприятным периодом считается нисходящая Луна, когда питательные вещества концентрируются в корнеплодах, что способствует лучшему хранению клубней.

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В 2025 году благоприятные дни для уборки картофеля — это периоды нисходящей Луны в августе и сентябре.

В августе — это 2, 4, с 10 по 22, с 25 по 27 числа.

В сентябре — 1-2, с 8 по 13, с 16 по 20, 27, 29 числа.

Избегайте сбора во время полной Луны (ориентировочно 6–8 августа и 4–6 сентября), когда клубни могут быть более водянистыми и менее пригодными для длительного хранения.

Погодные условия для копания картофеля

Лучше копать в день без осадков, когда почва не слишком влажная. Идеально, если дождей не было хотя бы 3-5 дней. Это позволит почве подсохнуть, что значительно упростит копание, и клубни будут чистыми.

Легкая облачность или пасмурный день без яркого солнца являются оптимальными условиями. Это защитит выкопанные клубни от солнечных ожогов, пока они подсыхают на поле, а вас от перегрева и солнечного удара.

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Оптимальная температура воздуха для работы и сушки картофеля составляет 15–20°C. В сильную жару труднее трудиться, а слишком низкие температуры или заморозки могут повредить клубни, снизив их лежкость.

После выкапывания клубня желательно хорошо просушить. Оставьте картофель на поле на 4–6 часов в тени (или под легкой облачностью), чтобы кожура окрепла, а лишняя влага улетучилась. Еще лучше, если есть возможность просушить ее в течение 2–3 дней в хорошо проветриваемом помещении (сарае, под навесом). Это укрепит кожуру, заживит мелкие повреждения и предотвратит развитие грибковых заболеваний, что критически важно для длительного хранения урожая.