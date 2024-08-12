Когда копать картошку 2024 года, чтобы хорошо сохранилась: лучшие даты за лунным календарем

Когда и как в этом году копать картошку: советы и даты за лунным календарем

Срок начала выкапывания картофеля зависит от многих факторов. В частности, от сорта, погоды, времени посадки, ухода и т.п.

Когда копать картошку

Ранние сорта картофеля для употребления в пищу можно выкапывать уже в конце июня – начале июля, через 15-20 дней после цветения. Для хранения их собирают чуть позже, в середине – конце июля. Среднеспелые сорта обычно готовы к уборке на хранение в конце августа — начале сентября. А поздние сорта картофеля собирают для хранения в конце сентября – начале октября.

Как определить, что картофель пора копать

Для того чтобы определить, когда выкапывать молодой картофель, от начала цветения отсчитывают 15-20 дней, а иногда и 3 недели, если картофель недостаточно большой. Поздние сорта картофеля выкапывают через 2,5-4 месяца после посадки.

Самый первый признак, по которому определяют сроки копания картофеля — это ботва. Если она легла, это считается первым признаком того, что можно начинать уборку урожая. Когда картофель созрел, ботва также начинает желтеть и сохнуть.

Среди других признаков – клубни легко отделяются от ботвы, кожица клубней толстая и не шелушится, а размер клубней соответствует сортовым характеристикам.

Когда копать картошку в августе и сентябре 2024 года по лунному календарю

Согласно лунному календарю, самые благоприятные дни для копания картофеля в августе 2024 года – это 14-20, 25, 29 и 30 августа.

В сентябре 2024 года, лучшими днями для копания картофеля являются 1-2, 6-11, 15-21, 23-26 и 29-30 сентября

Как лучше копать картошку

Приблизительно за неделю до выкапывания картофеля ботву можно срезать, оставив примерно 10 см стебля от корней — это облегчит процесс и подпитает картофель, а можно ботву перед выкапываем вообще скосить и сжечь.

Картошку можно копать лопатой, но вилами это делать удобнее. Воткните их в землю на расстоянии примерно 15–20 сантиметров от основания куста и аккуратно переворачивайте землю. Затем землю следует пошевелить с краев ямки, ведь некоторые клубни могут быть там. Посеченный и порезанный картофель отберите отдельно, так как хранить его долго нельзя.

Если картофель сажали мотоблоком, оптимальным вариантом будет выкапывать его таким же образом. настроив его на нужную глубину.

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