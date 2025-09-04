Когда копать морковь, чтобы не гнила, хорошо сохранялась и была вкусной: лучшие дни осени 2025

Когда копать морковь 2025 года / © Freepik

Если выкопать морковь в неподходящее время, то она может сгнить в погребе буквально за несколько недель. Чтобы корнеплоды оставались сочными, не портились и не теряли свои полезные свойства, важно правильно выбрать момент сбора. Профессиональные агрономы и астрологи, составляющие лунный календарь, отмечают, что в 2025 году есть особенно удачные дни для копания моркови.

Когда лучше копать морковь осенью 2025

Оптимальный период для сбора урожая моркови — со середины сентября до середины октября. В это время корнеплоды уже набирают сладость, но еще не успевают переспеть.

Не стоит торопиться. Если морковь выкопать рано, она будет несладкой, быстро увянет и хуже будет сохраняться.

Нельзя опаздывать. Если затянуть с выкапыванием моркови, она подмерзнет, поэтому будет гнить в погребе или подвале.

Когда копать морковь по лунному календарю 2025 года — лучшие дни

По советам лунного календаря для огородников наиболее благоприятными днями для выкапывания моркови являются:

Сентябрь: 17, 18, 21, 22, 26 и 27 числа.

Октябрь: 2, 3, 6, 7, 11 и 12 числа.

Эти дни приходятся на нисходящую Луну, в этот период корнеплоды наиболее насыщены питательными веществами и лучше будут сохраняться зимой.

Как правильно копать морковь, чтобы она долго хранилась свежей

Выкапывайте в сухую солнечную погоду, чтобы корнеплоды не впитывали лишнюю влагу.

Используйте вилы, а не лопату, так вы снизите риск повредить морковь.

Не мойте урожай перед хранением, только осторожно стряхните землю.

Ботву обрезайте коротко, почти под корень, чтобы не провоцировать прорастание.

Лучше хранить морковь в ящиках с сухим песком или опилками при температуре +1…+3 °С.