Когда Крещение 2024: новая дата праздника, история, сильная молитва, которую нужно прочитать

В следующем году мы будем праздновать Крещение в другой день, чем обычно. А все из-за перехода ПЦУ и УГКЦ на новоюлианский календарь.

Крещение или Крещение Господне — великий христианский праздник, ранее всегда приходившийся на 19 января. Однако после 1 сентября 2023 года его дата изменилась.

Когда Крещение 2024 года в Украине

Крещение означает крещение Иисуса Христа, состоявшееся в реке Иордан. Это событие считается одним из важнейших в церковной традиции. Есть немало обрядов, которые всегда проводят в этот день. Так, например, священники погружают в воду крест, освящая ее. Считается, что после такого ритуала вода становится святой и обретает особую духовную силу.

Согласно новому лианскому календарю, на который перешли ПЦУ и УГКЦ, в 2024 году мы будем праздновать Крещение 6 января.

История праздника

Когда празднуют Крещение 2024 года / Фото: pixabay.com

Согласно церковным преданиям, когда Иисус Христос достиг 30-летнего возраста, он пришел к реке Иордан, где его окрестил Иоанн Креститель. Это было важным событием в жизни Сына Божьего, ведь после крещения отворилось небо и над Иисусом склонился Дух Господень в виде белого голубя. Тогда с неба зазвучал голос, говорящий: "Это Сын Мой Возлюбленный, в Нем Мое удовольствие".

Для христиан крещение Иисуса Христа имеет огромное значение, ведь после него началась публичная служба Сына Божьего. Именно поэтому для верующих Крещение всегда было особым праздником.

Особое значение в этот день имеет вода. Ее освящают, а затем набирают в емкости и хранят в течение года. Считается, что эта вода обладает целебными свойствами и помогает излечить многие болезни.

Молитва на Крещение, которую следует сказать

Господи Иисусе Христе, Сыне Божий Единородный, от Отца перед всеми веками рождённый, Свет от Света, от Пресвятой Девы Марии воплощен нетленный и в этот мир на спасение наше пришедшее!

Ты не умел видеть от диавола муки рода человеческого и в светлый день Богоявления Твоего пришел на Иордан к грешникам и мытарям креститься от Иоанна, безгрешный, так наполнилась всякая правда и так взял в водах Иорданских грехи всего мира.

Да радуется ныне небо и земля и мир весь играет; реки плещут; озера, бездны и моря Ты освятил Божественным крещением.

Сподоби нас жаждущих по гласу Твоему прийти к Тебе, так черпать воду благодати Твоей и отпущение грехов наших и так, что отвергли нечестие и мирские похоти; целомудренно и невинно, и праведно, и благочестиво прожить в нынешнем веке, ожидая явления славы Твоей, великого Бога и Спаса нашего, но не от дел наших спасешь нас.

Но по Твоей милости и по обновлению Святого Духа Твоего, благодатью которого мы оправданы, наследниками будем вечную жизнь в Царстве Твоем. И дай же нам со всеми святыми прославить всесвятое имя Твое с Отцом и с Пресвятым, и Благим, и животворящим твоим Духом ныне и всегда, и во веки веков. Аминь.

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