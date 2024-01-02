Когда крестить ребенка в 2024 году: благоприятные дни, в каком возрасте лучше

Родители, исповедующие христианство, задумываются над крещением ребенка, чтобы предоставить ему духовного хранителя и защитить от злых сил.

Следует отметить, что некрещеные люди не допускаются к причащению в церкви и не могут совершать обряд венчания.

Когда можно крестить ребенка в 2024 году

Согласно церковным правилам, обряд крещения можно совершать в любой день года. Ни суровый пост, ни церковные праздники не препятствуют таинству.

Наши предки верили, если окрестить ребенка на Рождество или Крещение, то это подарит ему счастливую судьбу, здоровье и благополучие.

Однако в отдельных церквях могут не совершать крещения в определенные дни, что связано с отсутствием священника или проведением других обрядов, поэтому нужно уточнить об этом заре.

Чаще современные родители выбирают для проведения таинства крещения выходной день недели, когда не нужно идти на работу. Популярны также вторник и четверг. Некоторые считают, что такая традиция сложилась потому, что среда и пятница для верующих являются постными днями, а потому устраивать застолье после крещения будет неправильным.

Также часто выбирают дату по Святцам или Луна — это православные календари с датами, когда почитается память определенных святых. Например, если вы назвали сына Михаилом, то его можно крестить в день именин: 11 января, 14 февраля, 10, 14 марта, 16 апреля, 2, 7, 21, 23 мая, 15, 31 июня, 4, 7, 29 июля, 12 августа, 6 сентября, 2 октября, 8, 17, 22 ноября, 18 декабря.

Если же нет имени в святцах, вы можете выбрать созвучное имя и назначить дату крещения в соответствии с ним. Эти правила не обязательны, но на них можно опираться.

В каком возрасте лучше крестить ребенка

В каком возрасте лучше крестить ребенка / Фото: Unsplash

Традиционно обряд крещения проводят после того, как ребенку исполнилось 40 дней. Однако это правило связано только с тем, что согласно церковным традициям роженица считается "нечистой" и не может заходить в церковь. Однако эти ограничения опровергаются современной церковью.

Если ребенок тяжело болеет, церковь призывает провести обряд таинства крещения как можно скорее. Здесь уже мама сама может выбирать, присутствовать ли ей во время крещения или нет. Также можно пригласить священника к себе домой.

Согласно Библии, человек должен понимать, что хочет быть православным и сознательно принимать веру. Некоторые родители именно по этим причинам откладывают крещение до более сознательного возраста, чтобы ребенок сам избрал себе путь в жизни. Церковные правила позволяют креститься в любом возрасте.

А вот психологи утверждают, что лучшее время для крещения ребенка – 1,5-2 месяца. В этот период малыш уже адаптировался после рождения, однако большую часть своей жизни проводит во сне, еще не относится к чужим людям настороженно. Поэтому в этом возрасте дети обычно переносят крещение лучше.

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