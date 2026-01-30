Когда квасить капусту в феврале 2026 года: лучшие даты по лунному календарю

Когда квасить капусту 2026 года

Февраль считается удачным месяцем для квашения капусты, особенно если ориентироваться на лунный календарь. Именно правильно выбранные дни влияют на вкус, хрусткость и хранение готовой капусты. Заквашенная в благоприятный период, она получается плотной, сочной, белой, ароматной, без слизи и горечи, не темнеет и не перекисает.

Когда квасить капусту в феврале 2026 года

Гравитационное влияние луны на движение жидкостей в растительных клетках прямо сказывается на качестве ферментации. Когда луна растет, клеточный сок выделяется активнее, что создает идеальную среду для молочнокислых бактерий и делает капусту хрустящей. В период полнолуния или нисходящего месяца брожение замедляется, из-за чего овощ часто теряет упругость, становится мягким или выделяет излишнюю слизь.

Благоприятные даты для квашения капусты в феврале 2026 года

В начале месяца, 1 февраля, произойдет полнолуние, после чего месяц начнет спадать. Этот процесс продлится до 17 февраля, когда наступит новолуние. Новый цикл роста месяца начнется 18 февраля и продлится до конца месяца.

Лучшим временем для заготовок является период с 18 по 25 февраля. В эти дни месяц активно растет, что гарантирует интенсивное выделение сока и правильную ферментацию, благодаря чему капуста получится хрустящей.

Период с 26 по 28 февраля также считается удачным. Это последние дни фазы роста, хорошо подходят для тех, кто планирует сделать небольшие запасы для быстрого употребления.

Промежуток же с 1 по 16 февраля является нежелательным для квашения. Из-за влияния нисходящего месяца овощ может потерять упругость, стать слишком мягким или приобрести неприятную текстуру.

Народные приметы также советуют выбирать так называемые «мужские» дни недели — понедельник, вторник или четверг. В феврале 2026 года особенно удачными будут 19 и 24 февраля.

Как заквасить капусту: пропорции и советы

Для получения сбалансированного вкуса рекомендуется соблюдать следующую пропорцию:

Капуста: 1 кг

Морковь: 100 г

Соль: 20–25 г (приблизительно 1 столовая ложка без горки)

Для того чтобы получить идеальную домашнюю заготовку, следует придерживаться таких правил, гарантирующих отличный результат.