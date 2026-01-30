- Дата публикации
Когда квасить капусту в феврале 2026 года: лучшие даты по лунному календарю
Календарь квашения капусты на февраль 2026
Февраль считается удачным месяцем для квашения капусты, особенно если ориентироваться на лунный календарь. Именно правильно выбранные дни влияют на вкус, хрусткость и хранение готовой капусты. Заквашенная в благоприятный период, она получается плотной, сочной, белой, ароматной, без слизи и горечи, не темнеет и не перекисает.
Когда квасить капусту в феврале 2026 года
Гравитационное влияние луны на движение жидкостей в растительных клетках прямо сказывается на качестве ферментации. Когда луна растет, клеточный сок выделяется активнее, что создает идеальную среду для молочнокислых бактерий и делает капусту хрустящей. В период полнолуния или нисходящего месяца брожение замедляется, из-за чего овощ часто теряет упругость, становится мягким или выделяет излишнюю слизь.
Благоприятные даты для квашения капусты в феврале 2026 года
В начале месяца, 1 февраля, произойдет полнолуние, после чего месяц начнет спадать. Этот процесс продлится до 17 февраля, когда наступит новолуние. Новый цикл роста месяца начнется 18 февраля и продлится до конца месяца.
Лучшим временем для заготовок является период с 18 по 25 февраля. В эти дни месяц активно растет, что гарантирует интенсивное выделение сока и правильную ферментацию, благодаря чему капуста получится хрустящей.
Период с 26 по 28 февраля также считается удачным. Это последние дни фазы роста, хорошо подходят для тех, кто планирует сделать небольшие запасы для быстрого употребления.
Промежуток же с 1 по 16 февраля является нежелательным для квашения. Из-за влияния нисходящего месяца овощ может потерять упругость, стать слишком мягким или приобрести неприятную текстуру.
Народные приметы также советуют выбирать так называемые «мужские» дни недели — понедельник, вторник или четверг. В феврале 2026 года особенно удачными будут 19 и 24 февраля.
Как заквасить капусту: пропорции и советы
Для получения сбалансированного вкуса рекомендуется соблюдать следующую пропорцию:
Капуста: 1 кг
Морковь: 100 г
Соль: 20–25 г (приблизительно 1 столовая ложка без горки)
Для того чтобы получить идеальную домашнюю заготовку, следует придерживаться таких правил, гарантирующих отличный результат.
Для квашения подходят исключительно поздние или среднепоздние сорта овоща. Они имеют плотные листья и высокое содержание природных сахаров, что является необходимым условием качественного процесса ферментации.
Использовать следует только обычную каменную соль большого помола. Важно избегать йодированной соли, поскольку она разрушает текстуру, делая продукт мягким и может добавить нежелательный специфический привкус.
Процесс брожения должен начинаться при комнатной температуре от восемнадцати до двадцати двух градусов в течение первых трех суток. После завершения активной фазы емкость перенести в прохладное помещение для последующего хранения.
Во время ферментации важно каждый день прокалывать капусту деревянной палочкой до самого дна. Это позволяет получать углекислый газ, который накапливается внутри; если этого не делать, готовое блюдо будет горчить.
Капуста всегда должна быть полностью погружена в рассол. Следите, чтобы под тяжестью гнета сок покрывал верхний слой, ведь любой контакт продукта с воздухом может привести к появлению плесени и порче всей порции.