Когда квасить капусту в ноябре 2023 года: благоприятные и неблагоприятные дни по лунному календарю

Благоприятные дни для квашения капусты в ноябре 2023 года

Поздняя осень считается лучшим временем для соления и квашения капусты, потому что в этот период собирают урожай поздних сортов, которые лучше всего подходят для заготовок на зиму.

Перед началом квашения капусты важно учесть дни лунного календаря – самые благоприятные, просто благоприятные и неблагоприятные.

В ноябре 2023 года к последним относятся дни новолуния 13 ноября и полнолуния 27 ноября.

Влияние фаз луны на заквашивание капусты

Фазы луны оказывают влияние на жизнедеятельность бактерий, на процессы брожения. Именно от этого зависит, какой будет капуста.

Если заквасить капусту в полнолуние – продукт может получиться слишком мягким и пресным.

Во время нисходящей Луны есть риск, что капуста хуже просолится или процесс будет долгим.

Если засолить капусту в новолуние, она может получиться слишком кислой и будет плохо храниться.

Самый удачный период для заквашивания капусты – это растущий месяц. Капуста заквашенная в этот период получается сочной, хрустящей, в меру сладкой и кислой. Она хорошо сохраняется без потери вкусовых качеств.

В ноябре 2023 года фазы Луны будут следующими:

убывающая Луна с 1 по 12 ноября,

новолуние с 11:27 по киевскому времени 13 ноября,

растущий месяц — с 14 по 26 ноября,

полнолуние с 27 ноября в 11:16 по киевскому времени,

нисходящая Луна — с 28 по 30 ноября.

Какие дни благоприятны для закваски капусты по лунному календарю в ноябре 2023 года

Лучше квасить капусту 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ноября, именно в этот период Луна будет расти.

Какие дни неблагоприятны для засолки капусты в ноябре

Специалисты категорически не рекомендуют засаливать капусту 13 и 27 ноября.

Лучше не квасить капусту на нисходящую Луну — с 1 по 12 и с 28 по 30 ноября.

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