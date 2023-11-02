Когда квасить капусту в ноябре 2023 года: благоприятные и неблагоприятные дни по лунному календарю

Благоприятные дни для квашения капусты в ноябре 2023 года
Поздняя осень считается лучшим временем для соления и квашения капусты, потому что в этот период собирают урожай поздних сортов, которые лучше всего подходят для заготовок на зиму.
Перед началом квашения капусты важно учесть дни лунного календаря – самые благоприятные, просто благоприятные и неблагоприятные.
В ноябре 2023 года к последним относятся дни новолуния 13 ноября и полнолуния 27 ноября.
Влияние фаз луны на заквашивание капусты
Фазы луны оказывают влияние на жизнедеятельность бактерий, на процессы брожения. Именно от этого зависит, какой будет капуста.
- Если заквасить капусту в полнолуние – продукт может получиться слишком мягким и пресным.
- Во время нисходящей Луны есть риск, что капуста хуже просолится или процесс будет долгим.
- Если засолить капусту в новолуние, она может получиться слишком кислой и будет плохо храниться.
Самый удачный период для заквашивания капусты – это растущий месяц. Капуста заквашенная в этот период получается сочной, хрустящей, в меру сладкой и кислой. Она хорошо сохраняется без потери вкусовых качеств.
В ноябре 2023 года фазы Луны будут следующими:
- убывающая Луна с 1 по 12 ноября,
- новолуние с 11:27 по киевскому времени 13 ноября,
- растущий месяц — с 14 по 26 ноября,
- полнолуние с 27 ноября в 11:16 по киевскому времени,
- нисходящая Луна — с 28 по 30 ноября.
Какие дни благоприятны для закваски капусты по лунному календарю в ноябре 2023 года
Лучше квасить капусту 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ноября, именно в этот период Луна будет расти.
Какие дни неблагоприятны для засолки капусты в ноябре
Специалисты категорически не рекомендуют засаливать капусту 13 и 27 ноября.
Лучше не квасить капусту на нисходящую Луну — с 1 по 12 и с 28 по 30 ноября.
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