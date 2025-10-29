ТСН в социальных сетях

Когда квасить капусту в ноябре: благоприятные дни 2025 года

Когда рубить капусту в ноябре этого года, чтобы достичь и идеального вкуса

Когда квасить капусту в ноябре

Ноябрь — это традиционно лучшее время для масштабного квашения капусты, поскольку именно в этот период позднеспелые сорта набирают оптимальную сладость и плотность, обеспечивая идеальные зимние запасы.

Чтобы капуста получилась хрустящей, сочной и долго хранилась, следует придерживаться не только проверенных кулинарных правил, но и народных рекомендаций, связанных с лунным календарем.

Лучшие дни для квашения капусты в ноябре 2025 года по лунному календарю

Согласно древним народным приметам и лунному календарю, самая вкусная и самая хрустящая капуста получается, если начать процесс квашения на растущем месяце. Эта фаза способствует активному и правильному брожению, что является ключевым для качества блюда.

Самые благоприятные даты для соления капусты в ноябре 2025 года две тысячи двадцать пятого года.

  • 2-5 ноября, 8, 9, 11, 12, 13, 20-25 ноября.

Традиционные «женские», в которые по народным приметам лучше квасить капусту — это среда, пятница и суббота.

Золотые правила идеальной квашеной капусты

Для того, чтобы капуста была ароматной, хрустящей и не горчила, необходимо соблюдать несколько основных правил:

  • Используйте только позднеспелые сорта — они должны быть плотными, тяжелыми с белыми листьями. Ранние сорта слишком мягкие и склонны быстро скисать.

  • Шоткованная капуста должна быть тонкой и равномерной — чем тоньше полоски, тем лучше и равномернее она заквасится.

  • Используйте только каменную соль крупного или среднего помола без добавок. Йодированная или морская соль может замедлить процесс брожения и ухудшить хрусткость.

  • Морковь нужна для цвета и легкой сладости, но ее излишек делает мягкую капусту.

  • После засолки капусту необходимо хорошо утрамбовать под гнетом, чтобы она выделила достаточное количество сока, в котором происходит правильное брожение.

  1. Первые два-три дня сосуд держат при комнатной температуре, а затем переносят в прохладное место для остановки лишнего скисания.

  • Во время активного брожения капусту нужно ежедневно прокалывать деревянной палочкой или длинным ножом вплоть до дна, чтобы выпустить углекислый газ и предотвратить появление горечи.

И не забывайте, что квашеная капуста и ее рассол являются ценными продуктами для здоровья. Они богаты клетчаткой, которая важна для микрофлоры кишечника, рассол содержит витамин К и соли калия, помогающие бороться с отеками, улучшают водно-минеральный обмен и способствуют нормальной работе мочевыводящей системы и почек.

