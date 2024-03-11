Когда ложиться спать, чтобы выспаться и как восстановить спящий режим: эффективные способы

Именно от качества сна зависит, какой будет наш день.

Тревожность, постоянная усталость, понижение иммунитета и даже набор веса. На это все может влиять " плохой" сон. К сожалению, из-за безумного ритма жизни, эта проблема стремительно набирает обороты. Но есть и хорошая новость – режим сна можно корректировать.

Как это сделать и какие преимущества и недостатки "сонной рутины" читайте дальше.

Когда нужно ложиться спать

Врачи-неврологи отмечают важность длительного и крепкого сна. Именно он является залогом бодрости и продуктивности, в частности, основным отдыхом для организма.

Исследования, которые они провели, показывают, что лучшим временем для сна является период между 22:00 и 23:00.

Если регулярно соблюдать эти правила, то пробуждение утром будет гораздо легче. Впоследствии это даст знать организм, который будет работать качественно и продуктивно.

Автор исследования о сне доктор Дэвид Планс из Эксетерского университета говорит: " что ранний или поздний отход ко сну может с большей вероятностью нарушить биологические часы с неблагоприятными последствиями для здоровья сердечно-сосудистой системы".

В то же время ученые предостерегают, что самое рискованное время для сна — после полуночи. Сон после 00:00 может уменьшить вероятность увидеть утренний свет, "сбрасывающий биологические часы".

Также люди, которые ложатся спать до 23:00, реже болеют сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Почему нужно засыпать до 23:00

Люди, имеющие проблемы со сном, изрядно чувствуют это впоследствии на собственном организме. К 23:00 начинается фаза медленного сна, мозг успевает восстанавливаться, что оказывает положительное влияние на все системы организма.

Преимущества сна до 23:00:

Активность

Если организм успевает отдохнуть и восстановиться, велика вероятность того, что день будет активным и продуктивным.

Эмоциональное состояние

На него тоже влияет сон. Люди, которые ложатся спать позже, более склонны к депрессии. Ученые советуют засыпать раньше, страдающим ночными ужасами. Более того, отсутствие сна приводит к повышению уровня гормона стресса — кортизола.

Болезни

Те, кто ложатся спать позже, имеют больше шансов заболеть диабетом, чем те, кто спит достаточное количество часов. Организм, не отдохнувший достаточно, очень чувствителен к болезням.

Здоровая кожа

Не стоит забывать и о внешнем виде. Несмотря на отеки и темные круги под глазами, мало спящие люди обычно имеют также тусклый цвет лица.

Почему нужно ложиться спать в одно и то же время

Кроме того, исследователи рассказывают и о "сонной рутине", которая невероятно полезна для наших биологических часов. Именно благодаря ей можно наладить проблемы с засыпанием.

Отмечают ученые и то, что речь идет как о буднях, так и выходных. Ведь есть немалый соблазн поспать в свободный день значительно дольше, что в свою очередь приводит к позднему сну. Чтобы всегда засыпать в одно и то же время, ученые советуют потрубаться о рутине, предшествующей сну.

Чтобы сон был качественным, а процесс засыпания легким, рекомендуется отказаться от использования гаджетов и просмотра телевизора. В это время можно уделить чтению книги, расслабленной музыке или медитации.

Также для хорошего сна ночью советуют:

ежедневно включать в свой рацион овощи и фрукты

не забывать о клетчатке

пить много вещества

употреблять молочные продукты.

Как быстро взбодриться, если спал недостаточно

Пожалуй, у каждого бывают, когда утром необходимо быть "в лучшие форме", а вы за всю ночь даже глазом не моргнули. Для этого есть несколько способов, которые помогут вам взбодриться:

Откройте окно

Свежий воздух скорее "приведет вас в чувство". Кроме того, проветрить комнату следует и перед сном. В таком случае лучше пропустить прием пищи,

Голод

В таком случае лучше пропустить "прием пищи", поскольку организм тратит немало энергии на ее переваривание и возникает чувство сонливости, а легкий голод может наоборот взбодрить.

Контрастный душ.

Холодная вода – стресс для организма, который неизбежно взбодрит тело.

Кофе или напитки, содержащие кофеин

Следует помнить, что действие кофеина обычно начинает работать через 20 минут. Если пить кофе слишком активно, то можно оказаться слишком бодрым тогда, когда придет момент засыпать.

Пейте больше воды

Помимо кофеина, не стоит также забывать и об обычной воде, отсутствие которой может ускорить усталость.

Также мы писали, иметь молодой вид, хорошо высыпаться, нужно ложиться и просыпаться в одно и то же время.

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