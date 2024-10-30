Когда лучше ловить рыбу в ноябре 2024 года по лунному календарю: благоприятные дни

В ноябре уже начинает постепенно охлаждаться вода, а потому поведение рыбы меняется. Многие виды готовятся к зиме, уменьшают активность. Однако есть определенные дни в ноябре 2024 года, когда рыба сама будет проситься на крючок.

В первую очередь, следует отметить, что в ноябре активными остаются только некоторые виды рыбы. В частности, судак, щука, окунь и минь. Они пытаются наесться, чтобы накопить достаточно жиров на зиму. А это значительно повышает шансы результативной рыбалки.

А вот более мирная рыба уже ищет ямы для зимовки, поэтому ее активность уже не так сильна, как летом. Еще могут клевать вязь, сплетня или лещ, но уже не стоит рассчитывать на стабильный улов.

Лунный календарь рыбалки на ноябрь 2024 года

Поведение рыбы в ноябре зависит от многих факторов, в частности фазы Луны и погодных условий. Благоприятными днями для рыбалки в последний осенний месяц 2024 будут:

1-4 ноября;

14-18 ноября;

28-30 ноября.

На более или менее хороший улов можно рассчитывать также:

5-9 ноября;

23-27 ноября.

А вот совсем неблагоприятными днями для рыбалки будут:

10-13 ноября;

19-22 ноября.

Как правильно ловить рыбу в ноябре

Так как в ноябре больше всего шансов поймать именно хищную рыбу, то лучшим методом рыбалки станет спиннинг. Для результата лучше использовать медленную проводку и большие приманки. Запомните, что окунь любит охотиться на неглубоких участках, где много водной растительности. Щука и судак себя лучше чувствуют на глубоких местах. А чтобы подстрелить трофейные экземпляры — попробуйте применить колебательные мормышки, силиконовые приманки и воблеры.

До того как водоемы покроет лед, все еще можно использовать и летние снасти. Сплетню или подлещик можно поймать на поплавочную удочку с фидером. Для мирной рыбы используйте опарышей, червей или мотыльков в качестве наживки.

Чтобы эффективно ловить рыбу в ноябре, нужно правильно подготовиться. Одевайтесь в соответствии с погодными условиями, следите за прогнозом погоды, в частности, ночными заморозками. Более тщательно, чем летом, подбирайте снасти и приманки.

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