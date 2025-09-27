ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
611
Время на прочтение
1 мин

Когда лучше обрезать розы: что советуют опытные садоводы для обильного цветения

Выбор сезона для обрезки роз влияет на их здоровье и цветение. Садовница объяснила, когда лучше это делать.

Автор публикации
Фото автора: София Бригадир София Бригадир
Розы

Розы / © Pixabay

Обрезка роз — важный этап ухода за цветами, от которого зависит не только внешний вид клумбы, но и будущее цветение. Неправильно подобранное время может привести к потере силы растения: слишком ранняя обрезка повредит молодые побеги, а запоздалая — лишит куст пышного цвета.

Об этом сообщило издание The Spruce.

Садовод с многолетним опытом Аннетт Герд объясняет: и осенняя, и весенняя обрезка имеют свои преимущества. Осенью легче формировать куст перед периодом покоя, а в регионах с мягким климатом клумба еще и будет сохранять аккуратный вид зимой.

Впрочем, весенняя обрезка тоже уместна. Поскольку розы формируют бутоны на новых побегах, их можно безопасно подрезать до начала активного роста, не рискуя потерей цветения. Главное — не давать растению тратить силы на лишние почки.

По словам Герд, основную обрезку лучше всего проводить весной, перед стартом роста. В то же время стоит делать и легкие летние подрезки: удаление отцветших бутонов или срезание цветов для вазы помогает кустам сохранять форму и стимулирует появление новых побегов.

«Я часто подрезаю розы даже в теплое время года. Главное — резать до почки, которая появляется, это помогает кусту расти гуще и цвести дольше», — рассказала садовод.

Ранее мы сообщали, как правильно определить идеальное время для посадки озимого чеснока и лука.

Дата публикации
Количество просмотров
611
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie