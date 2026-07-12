Душ / © Credits

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Одни из нас не представляют начала дня без горячего душа, другие уверены, что смывать усталость и грязь нужно только вечером. Однако специалисты утверждают: универсального ответа не существует, ведь все зависит от того, какого эффекта вы хотите добиться.

Об этом пишет blikk.

Эксперты объяснили, как время приема душа влияет на сон, уровень энергии, состояние кожи и даже сезонную аллергию.

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Утренний душ: когда он действительно полезен

Если вам тяжело проснуться и настроиться на рабочий день, утренний душ может стать хорошей привычкой.

Трихолог Кристин Макмиллан объясняет, что вода и пар помогают быстрее перейти от состояния сна к активности, особенно людям, которые просыпаются с жирной кожей или сильно потеют ночью.

Утренний душ также помогает ощутить бодрость и психологически настроиться на новый день.

Почему вечерний душ считают лучшим для сна

Если главная цель — крепкий сон, большинство исследований склоняется в пользу вечернего душа.

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Исследователь Гарвардской медицинской школы Эрик Чжоу отмечает, что теплый душ или ванна температурой около 40°C за 1–2 часа до сна, которые продолжаются не менее 10 минут, помогают быстрее заснуть и улучшают качество отдыха.

После теплого душа организм начинает естественно охлаждаться, а именно понижение температуры тела является одним из сигналов для засыпания.

В сезон аллергии лучше мыться вечером

Дерматолог Шамса Канвал советует людям с сезонной аллергией или чувствительной кожей обязательно принимать душ перед сном.

В течение дня на волосах и коже накапливаются пыльца, пыль и другие аллергены. Если их не смыть, они остаются на подушке, могут попадать в дыхательные пути и провоцировать заложенность носа или ухудшать качество сна.

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Для здоровой кожи также есть преимущества

По словам дерматолога Пурвиши Патель, именно ночью кожа активнее всего восстанавливается.

Если очистить ее перед сном, а сразу после душа нанести увлажняющий крем или сыворотку, косметические средства лучше удерживают влагу и работают эффективнее.

Когда мыть голову

Специалисты отмечают, что для здоровья волос более важна регулярность мытья, а не время суток.

В то же время, они советуют не ложиться спать с мокрыми волосами. Влажная кожа головы создает благоприятные условия для размножения грибков и бактерий, а именно волосы во влажном состоянии легче повреждаются.

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Как правильно принимать душ

Эксперты советуют придерживаться нескольких простых правил:

принимайте душ не дольше 5–10 минут;

используйте теплую, а не горячую воду;

не злоупотребляйте жесткими мочалками и скрабами;

наносите увлажняющий крем в течение нескольких минут после душа, пока кожа еще сохраняет влагу.

Специалисты отмечают, что лучшее время для душа зависит от ваших потребностей. Если нужно быстро проснуться — выбирайте утро. Если же хотите улучшить сон, защитить кожу и избавиться от аллергенов, больше преимуществ имеет вечерний душ.

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