Когда лучше сажать чеснок и лук: благоприятные дни в ноябре
В ноябре чеснок и лук на зиму лучше сажать в первой половине месяца.
Посадка озимого чеснока и лука — важная часть подготовки огорода к новому сезону. Осенняя высадка позволяет растениям укорениться до морозов и дать ранний урожай весной.
Температура почвы должна быть около +5…+7°C — чтобы чеснок и лук успели укорениться, но не проросли. После посадки грядки желательно замульчировать сухими листьями, соломой или торфом.
Чтобы увеличить шансы на успех, многие огородники ориентируются не только на погоду, но и на Луны.
Фазы Луны в ноябре
1-4 и 21-30 ноября — Луна растет
5 ноября — полнолуние
6-19 ноября — нисходящая Луна
20 ноября — новолуние
Самые благоприятные дни
3, 4, 5, 11, 12, 13 ноября — оптимальный период для посадки и высева.
