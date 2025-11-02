ТСН в социальных сетях

Когда лучше сажать чеснок и лук: благоприятные дни в ноябре

В ноябре чеснок и лук на зиму лучше сажать в первой половине месяца.

Чеснок

Чеснок / © Pixabay

Посадка озимого чеснока и лука — важная часть подготовки огорода к новому сезону. Осенняя высадка позволяет растениям укорениться до морозов и дать ранний урожай весной.

Температура почвы должна быть около +5…+7°C — чтобы чеснок и лук успели укорениться, но не проросли. После посадки грядки желательно замульчировать сухими листьями, соломой или торфом.

Чтобы увеличить шансы на успех, многие огородники ориентируются не только на погоду, но и на Луны.

Фазы Луны в ноябре

  • 1-4 и 21-30 ноября — Луна растет

  • 5 ноября — полнолуние

  • 6-19 ноября — нисходящая Луна

  • 20 ноября — новолуние

Самые благоприятные дни

  • 3, 4, 5, 11, 12, 13 ноября — оптимальный период для посадки и высева.

Раньше мы писали о том, чем удобрить землю перед посадкой озимого чеснока. Больше об этом читайте в новости.

