Когда лучше сажать чеснок и лук: благоприятные дни в ноябре

Посадка озимого чеснока и лука — важная часть подготовки огорода к новому сезону. Осенняя высадка позволяет растениям укорениться до морозов и дать ранний урожай весной.

Температура почвы должна быть около +5…+7°C — чтобы чеснок и лук успели укорениться, но не проросли. После посадки грядки желательно замульчировать сухими листьями, соломой или торфом.

Чтобы увеличить шансы на успех, многие огородники ориентируются не только на погоду, но и на Луны.

Фазы Луны в ноябре

1-4 и 21-30 ноября — Луна растет

5 ноября — полнолуние

6-19 ноября — нисходящая Луна

20 ноября — новолуние

Самые благоприятные дни

3, 4, 5, 11, 12, 13 ноября — оптимальный период для посадки и высева.

