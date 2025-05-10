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Когда лучше сажать картофель в мае: благоприятные дни по лунному календарю
Май — идеальное время для посадки картофеля, но успех зависит от фазы Луны.
Идеальным временем для посадки картофеля является май, особенно если апрель был холодным. Опытные огородники советуют ориентироваться не только на погоду, но и на лунные фазы.
Об этом сообщило издание Окна.
Лучшие дни для посадки в мае 2025 года.
По лунному календарю, самый благоприятный период — с 13 по 26 мая, когда Луна находится в фазе убывания. Огородники отмечают, что это время, когда энергия устремлена в корни, что способствует быстрому прорастанию клубней.
Когда лучше воздержаться от посадки?
12 мая — полнолуние, не подходит для посадки (лучше подготовить почву).
27 мая — Новолуние, растения особенно уязвимы.
Нейтральные и условно благоприятные дни
Также картофель можно посадить 1–11 мая и 28–31 мая (фаза растущей Луны). Главное, чтобы почва прогрелась до 10–12°C.
Как сажать картошку, чтобы родила во славу?
Выбирайте качественный материал — клубни размером с яйцо (50-100 г), без повреждений.
Проращивайте заранее — за 4-6 недель выложите картофель на яркое место (12-16°C).
Обрабатывайте перед посадкой — стимуляторы роста (Эпин) и средства от болезней.
Соблюдайте севооборот — лучшие предшественники: капуста, бобовые, тыквы.
Подкармливайте почву — компост, калийные и фосфорные удобрения повысят урожайность.
Раньше мы писали, когда высевать арбузы в открытую почву.