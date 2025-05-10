Когда лучше сажать картофель в мае: благоприятные дни по лунному календарю

Когда сажать картошку / © Фото из открытых источников

Реклама

Идеальным временем для посадки картофеля является май, особенно если апрель был холодным. Опытные огородники советуют ориентироваться не только на погоду, но и на лунные фазы.

Об этом сообщило издание Окна.

Лучшие дни для посадки в мае 2025 года.

По лунному календарю, самый благоприятный период — с 13 по 26 мая, когда Луна находится в фазе убывания. Огородники отмечают, что это время, когда энергия устремлена в корни, что способствует быстрому прорастанию клубней.

Реклама

Когда лучше воздержаться от посадки?

12 мая — полнолуние, не подходит для посадки (лучше подготовить почву).

27 мая — Новолуние, растения особенно уязвимы.

Нейтральные и условно благоприятные дни

Также картофель можно посадить 1–11 мая и 28–31 мая (фаза растущей Луны). Главное, чтобы почва прогрелась до 10–12°C.

Как сажать картошку, чтобы родила во славу?

Выбирайте качественный материал — клубни размером с яйцо (50-100 г), без повреждений. Проращивайте заранее — за 4-6 недель выложите картофель на яркое место (12-16°C). Обрабатывайте перед посадкой — стимуляторы роста (Эпин) и средства от болезней. Соблюдайте севооборот — лучшие предшественники: капуста, бобовые, тыквы. Подкармливайте почву — компост, калийные и фосфорные удобрения повысят урожайность.

Раньше мы писали, когда высевать арбузы в открытую почву.