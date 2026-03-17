Нужно ли высадить картофель к Пасхе

Ситуация затруднена еще и неустойчивой погодой марта. Каждый год аграрии призывают ориентироваться не только на церковный или лунный календарь, но и обращать внимание на условия.

Когда лучше сажать картошку

Как отмечают эксперты, спешка в таком деле может стоить урожая, ведь картофель очень чувствителен к холоду. Обращайте внимание на температуру грунта на глубине 8-10 см. Она должна стабильно держаться отметки +8-10 градусов.

Если вы высадите клубни во влажную и холодную землю, они просто сгниют, а восхождения будут неравномерными и очень слабыми.

Как правило, подходящие для посадки картофеля условия в большинстве регионов Украины формируются во второй половине апреля. Впрочем, в стабильно теплую погоду сроки могут немного сместиться — на начало месяца.

Ориентируйтесь не столько на дату, сколько на саму природу. Самый простой сигнал — появление листьев на берегу. Она означает, что земля уже достаточно прогрелась.

Сажать картофель до или после Пасхи

В народе бытует мнение, что перед Пасхой нельзя работать на огороде. Но у нее нет агрономического подтверждения. Если погода позволяет, а почва уже достаточно прогрелась, к празднику картошку сажать можно.

Это даже выгодно, ведь по прогнозам синоптиков после 12 апреля ожидаются дожди.

В то же время часть экспертов все же советует подождать до послепраздничного периода, ведь ночью все еще могут быть ночные заморозки, которые повредят молодые восхождения.

Что важно сделать перед посадкой

Вне зависимости от того, какую дату вы выбрали, важно правильно подготовить посадочный материал.

За 2-3 недели до высадки клубня нужно выложить на свет, чтобы они пустили крепкие побеги. Так вы получите восхождение на 7-10 дней раньше, а сами растения будут более стойко переносить болезни.

Не забывайте о севообороте. Каждый год не рекомендовано сажать картофель на одном и том же месте. Лучше выбирать участки, где раньше росли зерновые или бобовые культуры.