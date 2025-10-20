Тюльпаны — настоящий символ весны / © Pixabay

Реклама

Тюльпаны — одни из самых популярных весенних цветов. Помимо высокой декоративности и множества сортов, они имеют еще одно преимущество — неприхотливость.

Чтобы эти цветы ярко расцвели на вашей клумбе уже в начале нового сезона, важно посадить их правильно и именно осенью.

Идеальный период для осенней посадки за 25-30 дней до стабильных заморозков. Это позволяет луковицам адаптироваться к почве, но не дает им прорасти преждевременно. В разных регионах Украины оптимальный срок посадки может приходиться на конец сентября — начало ноября.

Реклама

Место для тюльпанов нужно выбрать солнечное, с хорошо дренированной, легкой и плодородной почвой. Посадку выполняют на глубину 10-15 см, оставляя между луковицами расстояние в 10-12 см. После посадки клумбу можно замульчировать, например, торфом или сухими листьями. Это сбережет тепло и влагу, а также защитит растения от сильных морозов.

Раньше мы писали, как правильно выращивать примулу в домашних условиях. Больше об этом читайте в новости.