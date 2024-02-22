Когда лучше всего сеять бархатцы в 2024 году: как сделать это правильно, чтобы взошло каждое семя

Бархатцы совсем неприхотливы в уходе, не боятся резких перепадов температуры и долго цветут. А их запах не только привлекает и радует, но и отпугивает грызунов от дома и огорода. Поэтому эти цветы обязательно должны быть на вашей клумбе. Рассказываем, когда лучше высевать семена бархатцев, как правильно сажать рассаду и ухаживать за цветами.

Когда лучше всего сеять бархатцы в открытую почву в 2024 году

Сеять цветы можно тогда, когда в земле уже не будет комочков льда, а суточная температура будет составлять не менее пяти градусов тепла. По лунному календарю в 2024 году лучшим периодом будут конец марта и начало апреля. Если погода в вашем регионе холодная, есть частые заморозки, то в начале марта можно посеять бархатцы на рассаду, а уже потом в апреле высаживать в открытый грунт.

Как правильно сажать бархатцы в открытый грунт

Участок для бархатцев лучше выбирать тот, на котором будет максимальное количество света и у поверхности не будет грунтовых вод. Потому что бархатцы не любят чрезмерной влаги. Борозды для высева семян должны быть глубиной не менее четырех сантиметров, но не более пяти. Расстояние между рядами должно составлять 30-40 сантиметров, чтобы растение хорошо росло, кустилось и развивалось. После посева цветы следует полить небольшим количеством воды.

Когда бархатцы сойдут, цветы нужно проредить и рассадить в случае необходимости. Проверьте, чтобы расстояние между растениями было не менее десяти сантиметров. Уже два месяца спустя после посадки должны появиться первые бутоны цветов.

При росте цветов клумбу или грядку нужно подкармливать. Хотя это очень неприхотливые растения, они могут расти и цвести даже на бедной малоплодородной почве. Их просто нужно регулярно поливать, этого будет достаточно для их роста и развития. Если погода засушливая, необходимо следить, чтобы земля не пересыхала под цветами, иначе они начнут быстро засыхать.

Как правильно сеять семена бархатцев на рассаду

На рассаду семена можно высевать в марте или апреле. Сначала нужно подготовить грунтовую смесь, которая должна состоять из торфа, земли, компоста и песка. Емкость для рассады должна быть глубокой и с отверстиями для дренажа. Или на дно ящика можно уложить дренажный материал, это может быть песок, кирпич или керамзит.

За три дня до высева цветов следует хорошо полить землю, а уже потом сажать семена. После высева цветы надо полить и накрыть пленкой, ящик следует поставить в теплое место. Когда появится первая лестница, снимите пленку и переставьте рассаду на подоконник.

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