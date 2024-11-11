Когда лучше выгуливать собаку: утром или вечером — кинологи дали окончательный ответ

По словам специалистов, составить план гуляния с собакой достаточно просто. Нужно лишь знать некоторые нюансы и соблюдать правила каждый день.

Не все владельцы собак знают, что выгуливать своих любимцев нужно в определенные часы, ведь это влияет не только на комфорт четырехлапых, но и их здоровье.

В какой час гулять с собакой утром

Утренняя прогулка – это заряд энергии на весь день. Кинологи утверждают, что выходить на улицу с любимцем нужно между 6 и 8 часами утра. Именно в это время большинство собак уже проснулись от ночного сна, поэтому им чрезвычайно важно начать день с активности. Для собак это не только прогулка, но и способ запустить процесс обмена веществ.

Утром не обязательно гулять с четырехлапым другом долго. Главное, чтобы собака успел сходить в туалет и побегать. Первая прогулка может и не отличаться сильной активностью или серьезными играми. Однако, она важна для здоровья собаки, ведь положительно влияет на ее нервную систему.

В какой час гулять с собакой вечером

Обязательно запланируйте вечернюю прогулку на период между 18 и 20 часами. Это время кинологи считают оптимальным для активных и длительных нагрузок. Очень важно во время вечерней прогулки инициировать энергичные игры, упражнения на выносливость.

У большинства собаки вечером очень активны, а потому нужно сделать все, чтобы они получили выход этой энергии. Тогда любимец будет спать спокойную всю ночь и не будить, требуя внимания.

О чем еще нужно помнить, выгуливая собаку

Кинологи советуют владельцам собак также соблюдать другие важные правила, планируя прогулку. А именно:

летом лучше избегать самые жаркие периоды суток — между 11 утра и 16 дня;

зимой не следует гулять слишком рано утром и слишком поздно вечером, когда температура воздуха критически падает.

Специалисты утверждают, что соблюдение ежедневного режима выгуливания является одним из важнейших аспектов ухода за вашим любимцем. Благодаря установленному расписанию собака будет чувствовать себя спокойно и уверенно. Его характер станет более кротким, а поведение — предсказуемым. А еще режим выгулки помогает создать эмоциональную связь между владельцем собаки и ее четырехлапым другом.

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