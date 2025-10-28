ТСН в социальных сетях

Когда лучше выкапывать морковь: обратите внимание на эти признаки

Морковь нужно выкапывать до первых заморозков. Лучшее время, когда температура опускается до +5°C, но еще не наступили сильные морозы.

Морковь

Морковь / © Pixabay

Несмотря на первые заморозки, не торопитесь выкапывать морковь. Если собрать урожай слишком рано, то недозрелые плоды теряют часть своих питательных веществ, плохо сохраняются и быстро становятся дряблыми.

Именно в этот момент морковь постепенно становится достаточно сочной. Продолжает набирать сладость и полезные микроэлементы для полного созревания.

Важные советы

Сорт моркови. Ранние сорта созревают за 60-90 дней, средние за 100-130 дней, поздние за 130-150 дней после появления всходов. В зависимости от сорта, сбор в сентябре логичен для средних, а для поздних лучше с конца сентября по октябрь.

Погодные условия. Не стоит полагаться только на календарь, если осень теплая, сбор можно отложить на неделю-две, чтобы морковь успела напитаться соком. Но заморозок может испортить корнеплод и ухудшить его вкус. Оптимальная температура около +5 °C, когда рост замедлился.

Внешний вид листьев. Сигнал к сбору — когда нижние листья желтеют и подсыхают.

