Когда лучше выкапывать морковь: обратите внимание на эти признаки

Морковь / © Pixabay

Реклама

Несмотря на первые заморозки, не торопитесь выкапывать морковь. Если собрать урожай слишком рано, то недозрелые плоды теряют часть своих питательных веществ, плохо сохраняются и быстро становятся дряблыми.

Именно в этот момент морковь постепенно становится достаточно сочной. Продолжает набирать сладость и полезные микроэлементы для полного созревания.

Важные советы

Сорт моркови. Ранние сорта созревают за 60-90 дней, средние за 100-130 дней, поздние за 130-150 дней после появления всходов. В зависимости от сорта, сбор в сентябре логичен для средних, а для поздних лучше с конца сентября по октябрь.

Реклама

Погодные условия. Не стоит полагаться только на календарь, если осень теплая, сбор можно отложить на неделю-две, чтобы морковь успела напитаться соком. Но заморозок может испортить корнеплод и ухудшить его вкус. Оптимальная температура около +5 °C, когда рост замедлился.

Внешний вид листьев. Сигнал к сбору — когда нижние листья желтеют и подсыхают.

Раньше мы писали о том, как сохранить хрусткость и полезные качества моркови надолго. Больше об этом читайте в новости.