Когда лучше выкапывать свеклу и морковь для длительного хранения

Когда выкапывать свеклу и морковь

Каждый дачник мечтает сохранить свеклу и морковь сочными и полезными до весеннего тепла, но для этого необходимо уловить тот самый, идеальный момент для сбора.

Часто возникает соблазн вырыть урожай уже в начале сентября. Однако опытные хозяева предостерегают: именно во второй половине сентября и начале октября, когда ночи становятся прохладнее, а почва еще теплее, корнеплоды переживают последний и интенсивный рост. Они могут увеличиться почти на четверть, что существенно повлияет на общий объем урожая.

Главный ориентир для определения срока выкапывания — погода. Оптимальный период приходится на конец сентября — первую декаду октября.

Морковь и свекла способны выдержать небольшое похолодание, даже до -1…-2∘C. Чтобы обезопасить уязвимые, выступающие над землей «головки» свеклы, их следует окучить дополнительной порцией почвы.

Однако сбор должен состояться до первых серьезных заморозков. Это особенно критично для свеклы, поскольку мороз может повредить ее верхнюю часть, что гарантированно приведет к быстрому гниению или почернению сердцевины при хранении.

Погодные условия — наши помощники и враги. Слишком теплая осень может привести к тому, что свекла станет жесткой и волокнистой, дождевая осень заставляет овощи набирать лишнюю влагу, из-за чего они теряют вкус и начинают трескаться.

Сухая почва в начале осени — лучший союзник, поскольку в нем корнеплоды чувствуют себя комфортно и максимально накапливают сахар и витамины.

Как правильно выкапывать корнеплоды

После того как время определено, переходим к самому сбору. Ключевое правило: избежать каких-либо механических повреждений.

Никогда не выдергивайте корнеплоды руками! Используйте вилы или лопату, аккуратно подкапывая их сбоку. Затем, придерживая за ботву, осторожно вытащите из земли.

Категорически запрещено стряхивать землю, ударяя овощами об инструмент. Это создает микротравмы, которые станут входными воротами для инфекции. Почву следует осторожно удалить руками (желательно в перчатках).

Корнеплоды выкапывают утром в сухую погоду и оставляют на целый день на грядке, чтобы они просохли.

Вечером острым ножом аккуратно удаляют ботву.

Своевременный сбор, проведенный с максимальным вниманием, — это гарантия того, что у вас будет богатый урожай и сможете наслаждаться вкусом домашних овощей до следующей весны.