Когда Масленица и Масляная неделя 2024 года: дата, традиции, названия каждого дня праздника

У современных славян праздник Масленицы известен как среди взрослых, так и среди детей. Когда мы будем праздновать Масленицу 2024?

Масленица — один из самых веселых старославянских праздников, дошедший до наших дней. Начинается оно в воскресенье перед Великим постом и длится семь дней, каждый из которых имеет свое название.

Часто этот период также носит название Сырная неделя, потому что запрещается употреблять мясные продукты, а вот молочные, в частности, сыры, обязательны на праздничном столе.

На самом деле существует много альтернативных названий Масловой недели: Мясопустная неделя (Мясопуст), Блинная неделя (Блин), Ползуха, Молочная неделя, Объедуха, Колодий, Колодка, Пущение и т.д. Каждая из них популярна в разных регионах нашей страны.

Когда начало и конец Масленицы 2024 года

2024 Масляная неделя начнется 11 марта (в понедельник) и закончится 17 марта. То есть Великий пост после Масленицы 2024 начнется 18 марта.

Этот праздник давно символизировал проводы Зимы и встречу Весны. Православная Масленица не имеет фиксированной даты, ведь ее празднование привязано к Великому посту, что, в свою очередь, начинается в зависимости от Пасхи.

В течение семи дней празднования Масленицы украинцы пекут блины, лепят вареники, которые подают с разнообразными начинками, готовят кашу (обычно банош).

Согласно исследованиям ученых, Колодий праздновали на территории современной Украины еще в дохристианские времена. А участие в праздновании преимущественно принимали женщины.

Как называются дни Масленицы: основные традиции на каждый день

Как называются дни Масленицы: традиции / Фото: lenta.ua

Название Колодий имеет несколько вариантов происхождения. Но один из наиболее вероятных, по словам исследователей, считается от праздника Колодок, который был популярен среди женщин в начале весны в дохристианские времена. Каждый день женщины и девушки собирались вместе, а мужчины должны были "откупить" право праздновать вместе с хозяйками.

Каждый день Сырной недели имеет свое значение, поэтому празднуется по определенным традициям.

Понедельник — встреча Масленицы

В первый день праздника собираются дома, пекут блины и лепят вареники с разной начинкой. Также разрешалось ходить в гости или принимать у себя родню. На главной площади населённого пункта устанавливали чучело Зимы.

Вторник — Заграши

Обычно в этот день наши предки устраивали осмотр. Ведь родители торопились посватать детей до начала Великого поста. Также проводили время в гуляниях, гостях.

Среда — Блинчики Тещины

Зять шел в гости к своей теще, а она пекла ему блины. По количеству и качеству угощения можно было сказать, как хороши были отношения в семье. Считалось, чем счастливее в этот день будет теща, тем лучше будет жить супруги.

Четверг — широкая Масленица, Разгуляй

В этот день люди выходили на народные гуляния. Все хозяйственные и домашние дела пытались завершить, чтобы прокатиться на санях, посетить ярмарку и попрыгать через костер.

Пятница — Тещины вечеринки

В этот день теща шла в гости к зятю. Часто она брала с собой родственников и подруг. А зять обязательно заботился о своих гостях, угощал их вкусностями, обычно блинами и варениками.

Суббота — Посиделки

Замужние женщины приглашали к себе в гости молодых девушек, в том числе сестер своих мужчин, чтобы вручить подарки и накормить блинами. Вместе они гадали на будущее, веселились.

Воскресенье — Проводы Масленицы

У христиан этот праздник еще носит название Прощенное воскресенье. Согласно традиции люди, встретившись, говорят друг другу "Прости меня", а ответить нужно "Бог простит и я прощаю". Празднования заканчивались сжиганием чучела Зимы на улице и поминками покойников.

Масленица 2024 года: что нельзя делать в праздник

Масленица 2024: что нельзя делать / Фото: Pexels

Как и в любой другой праздник лучше воздержаться от ссор, споров, ругательств. Недаром Масленица завершается Прощенным воскресеньем, когда нужно простить всех своих родных и друзей. Также по поверью нельзя было прясть и шить в период Колодия, чтобы молоко не скисло.

Также стоит запомнить и другие важные приметы, связанные с Масленицей:

Если блины получаются пышные и красивые, то и год будет счастливым и богатым урожаем, а если прилипают и рвутся – будут трудности.

Кто на Масленицу на угощение скупится, тот через год разорится.

Первым блинчиком вспоминают покойных родственников.

Чем больше блинов напечь, тем больше солнечных дней придется встретить в этом году.

Если зятю пришлись по душе тещины блины, то они проживут этот год в согласии и взаимопонимании.

Неожиданные гости на Масленицу – счастье в доме.

Если на Масленицу прощать образы, – тем самым приближать в своей жизни обновление.

А еще в народе верили, если на Масленицу мороз, то лето будет жарким. А вот, если в этот период курица может напиться из лужи, значит весна придет рано и пройдет быстро.