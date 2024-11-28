Когда Масленица в 2025 году: какие украинские традиции этого праздника существуют, что он означает

Масленица — традиционный славянский праздник, издавна символизировавший прощание с зимой и зазывание весны. В течение целой недели люди празднуют разнообразными гуляниями, играми, вкусными традиционными блюдами.

История Масленицы насчитывает не одно столетие. В дохристианские годы этот день был праздником весны, позже он был привязан к началу Великого поста перед Пасхой (празднуется за неделю до этого). Поэтому из года в год дата празднования меняется.

Хотя в этот период часто все еще бывает достаточно холодно и морозно, однако еще в древности наши предки говорили: "Трещи, не трещи, но уже прошли Крещение" и "Не к Рождеству идет, а к Пасхе". Также в народе Масленицу часто называют Сиропусной неделей, Сырным воскресеньем, Колодием, Бабским праздником, Заговинами или Запустами.

Когда Масленица в 2025 году в Украине: даты

Так как этот праздник привязан к празднованию Пасхи и Великого поста, дата которых меняется, то и Сиропусная неделя приходится каждый год на разные дни. В 2025 году это будет с 24 февраля по 2 марта.

Что делают на Масленицу: празднование по дням

Что делают на Масленицу / Фото: Фото из открытых источников

Первые упоминания о праздновании Масленицы появились еще в IV веке в дохристианские времена. Однако на традиции совсем не отразилось введение на украинских землях христианства. Всю неделю люди празднуют Колодия, при чем на каждый день существуют свои обряды:

понедельник — встречаются, катаются на санках с ледяных горок (чем дальше заедут сани, тем больше урожай);

— встречаются, катаются на санках с ледяных горок (чем дальше заедут сани, тем больше урожай); вторник – заигрывание, формируются пары из молодых людей, проводятся веселые игры;

– заигрывание, формируются пары из молодых людей, проводятся веселые игры; среда — лакомство, праздничные столы ломятся от вкусных яств, обычно это вареники с маслом (отсюда и название праздника), сыры, блины с разной начинкой;

— лакомство, праздничные столы ломятся от вкусных яств, обычно это вареники с маслом (отсюда и название праздника), сыры, блины с разной начинкой; четверг — громкие банкеты с гуляниями до самого утра;

— громкие банкеты с гуляниями до самого утра; пятница — так называемые "тещины вечеринки", зять обязательно должен пригласить тещу к себе в гости;

— так называемые "тещины вечеринки", зять обязательно должен пригласить тещу к себе в гости; суббота — посиделки золовки, когда невестки приглашают в гости свою свекровь;

— посиделки золовки, когда невестки приглашают в гости свою свекровь; воскресенье – прощение, это день, когда в храмах проводят особую службу, священники и верующие просят прощения друг у друга.

Масленица имеет особое значение сегодня. Это такой переход от мясных к постным блюдам. Ведь сразу после нее начинается Великий пост.

Кого сжигают на Масленицу

В древности среди наших предков существовал интересный обряд, включавший в себя процесс рождения, крещения и погребения Колодия. Такой обычай существовал во многих регионах Украины до 1920-х годов. Колодий был олицетворением Зимы (в древности Марены), которую должны были в конце празднования сжечь, чтобы дать дорогу весне.

Еще одним интересным обрядом на Масленицу было "прицепление колодки" к ноге парня. Так молодого человека "наказывали" за то, что он не женился в течение года и не продолжил свой род. Наказанные должны были заплатить откуп, обычно включавший в себя угощение.

В эти дни также существовала традиция чествовать усопших родственников. В некоторых регионах Украины оставляли вареники с сыром, блины, масло в углу, чтобы ночью души предков было что поесть.

Что нельзя делать на Масленицу

На этой неделе запрещается прясть, потому что моль съест пряжу или одежду из нее. Также не разрешалось заготавливать мясо, творог, иначе продукты обязательно испортятся.

Как и в любой другой большой праздник лучше воздержаться от ссор. Напротив, люди просили прощения за свои поступки и прощали родных и друзей.

Вообще считалось, чем веселее и громче встретишь Масленицу, тем счастливее будет год.

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