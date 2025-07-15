Когда Медовый Спас по новому календарю: что означает этот праздник, какие продукты святят, чего нельзя делать

Когда будет Медовый Спас 2025 года / © Pixabay

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После 1 сентября 2023 года ПЦУ и УГКЦ перешли на новоюлианский календарь, поэтому большинство церковных праздников приходится на 13 дней раньше.

Когда Медовый Спас по новому календарю

Праздник Маковия — непереходящий, а потому он имеет постоянную дату. По новому календарю Медовый Спас мы празднуем 1 августа (ранее — 14 августа). Праздник посвящен памяти святым мученикам Макавеям, а также свежему урожаю меда. То есть старославянский праздник тесно переплелся с религиозным.

Медовый Спас: что значит этот праздник

Церковь на Маковии чтит память святых великомучеников Макавейских. Иуда Макавей восстал против язычества во времена эллинизации иудейского народа, и повёл за собой людей, сопротивлявшихся. Именно в его честь и был назван этот праздник.

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Почитают в этот день семь мучеников: старика отца Елеазара, его жену и пятерых сыновей. Они восстали против угнетения иудейского народа, за что и поплатились своей жизнью. В украинской традиции Макавея было превращено в более близкое Маковий.

В храмах на Маковия почитается Животворящий Крест Господень, который является символом страданий мучеников. Также проводится освящение первого урожая меда.

Что освящают на Медовый Спас / © Pixabay

В народе на Маковия чаще всего говорят Первый Спас или Медовый Спас. С этой даты начинается особый цикл дней, посвященных новому урожаю. Освящая мед, люди благословляют урожай и выражают свою благодарность Богу.

Также в церковь несут разнотравье, которое освящают и хранят круглый год. При необходимости из лечебных трав готовили разнообразные настойки и напитки. Также собирали красивые букеты из бархатцев, василька, чабреца. От Маковия начинается 14-дневный Успенский пост, который в народе называют Спасовка.

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Что нельзя делать на Медовый Спас

Работать на Маковия, как и на любой большой церковный праздник, запрещается. Также существуют и другие запреты:

убирать в доме;

вышивать, шить, вязать;

есть мясо, молочные и рыбные продукты;

включать громкую музыку, веселиться;

употреблять алкогольные напитки.

К празднику было принято выпекать пирожки, печенье и булочки с маком. А еще хорошим знаком считалось, если утром натощак выпить освященной воды.