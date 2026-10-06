Когда менять резину на зимнюю в 2026 году: дата, температура и правила в Украине

Когда менять резину на зимнюю 2026 года / © pexels.com

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Рассказываем, когда менять резину на зимнюю 2026 года, при какой температуре лучше ехать на шиномонтаж и предусмотрен ли в Украине штраф за использование летних шин зимой.

Когда менять резину на зимнюю в 2026 году

В Украине нет конкретной календарной даты, с которой все автомобилисты должны перейти на зимние шины. Поэтому правила типа «переобуть машину до 1 ноября» фактически не существует.

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Водителям рекомендуют ориентироваться на погодные условия. Один из главных сигналов, который пора переходить на зимние шины, — стабильное снижение температуры примерно до +7 °C и ниже.

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В холодную погоду летняя резина ужесточается и постепенно теряет свойства, необходимые для надежного контакта с дорогой. Это может сказаться на управляемости автомобиля и длине тормозного пути.

Именно поэтому ждать первого сильного мороза, снега или гололеда не стоит. Если синоптики предсказывают устойчивое похолодание, лучше запланировать поездку на шиномонтаж заблаговременно.

При какой температуре менять резину на зимнюю

Ориентиром для водителей считается температура около +7 °C. Если она стабильно держится у этой отметки или опускается ниже, пора задуматься об установке зимних шин.

Разница между летней и зимней резиной заключается не только в рисунке протектора. Различается и состав резиновой смеси. Зимние шины рассчитаны на эксплуатацию при низких температурах и остаются достаточно эластичными в холодную погоду.

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Поэтому сезонную замену лучше провести еще до того, как дороги укроются снегом или льдом. Кроме того, предварительная запись на шиномонтаж поможет избежать традиционных очередей после первого резкого похолодания.

Нужно ли менять резину на зимнюю по закону

По состоянию на 2026 год украинские ПДД не устанавливают конкретного периода, в течение которого легковой автомобиль должен обязательно ездить именно на зимних шинах.

В то же время водитель отвечает за техническое состояние автомобиля. Требования ПДД касаются, в частности, состояния шин, допустимой высоты протектора и повреждений, при которых эксплуатация транспортного средства запрещена.

Поэтому отсутствие определенной законом даты для сезонной замены не означает, что по состоянию шин можно пренебрегать. Перед зимой следует проверить не только тип резины, но и износ протектора, наличие трещин, порезов и других дефектов.

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Есть ли штраф за летнюю резину зимой в 2026 году

Отдельного штрафа только за использование летней резины в зимний период в Украине по состоянию на 2026 год нет.

Действующие правила не устанавливают обязательную дату, после которой все водители должны перейти на зимние шины. В то же время , ответственность может касаться нарушений требований к техническому состоянию шин.

Также в Украине обсуждают законодательные изменения, связанные с использованием шин в соответствии с сезоном. Однако сам факт рассмотрения соответствующих инициатив не означает, что для всех автомобилистов уже введена конкретная дата обязательного перехода на зимнюю резину.

FAQ

При какой температуре менять резину на зимнюю?

Переходить с летних шин на зимние рекомендуют, когда температура воздуха стабильно опускается примерно до +7 °C или ниже. Не стоит ожидать снега или сильного мороза: во время похолодания летняя резина ужесточается, из-за чего может ухудшаться сцепление автомобиля с дорогой.

Когда менять резину на зимнюю в Украине по закону?

По состоянию на 2026 год, в Украине нет установленной законом единой календарной даты, когда все водители легковых автомобилей обязаны установить зимние шины. Поэтому ориентироваться следует, прежде всего, на погодные условия и температуру, а также следить за техническим состоянием шин.

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