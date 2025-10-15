Когда Михайлов день в 2025 году: история, как праздновать и о чем молиться

Михайлов день 2025 года: дата / © Pixabay

Реклама

Переход на новоюлианский календарь, более приближенный к григорианскому, повлек за собой изменение даты празднования Михайлова дня. Это решение было принято, чтобы унифицировать празднование с большинством православных церквей мира.

Теперь праздник празднуют 8 ноября, а не 21 ноября, как раньше. Кроме устранения календарных разногласий изменение даты помогает сблизить украинские традиции с западными праздничными практиками.

История праздника

Михайлов день, или Собор Архистратига Михаила и других Небесных Сил бестелесных, отмечают в честь архангела Михаила — главного военачальника небесного войска. Имя Михаил из еврейского переводится как “кто как Бог”, а слово “архангел” с греческого означает “старший вестник”.

Реклама

В Библии архангел Михаил появляется как защитник верующих и предсказатель Божьей силы. Именно он возглавил небесное войско в борьбе против сатаны, обеспечив победу добра над злом. Ветхозаветные предания также упоминают его участие в выводе израильтян из Египта в виде огненного столба и защите троих святых от огня.

В IV веке Дионисий Ареопагит в своем труде “Небесные иерархии” поставил архангела Михаила во главе ангельских чинов. С тех пор он почитается главным защитником веры и военачальником небесного войска.

Традиции Михайлова дня

Праздник сопровождается многочисленными обрядами и обычаями с глубоким символическим значением:

Богослужение. Верующие посещают церковь, чтобы принять участие в праздничной литургии в честь архангела Михаила. Праздничный стол. Семья накрывает стол, приглашает гостей и близких, считая это источником довольства и благополучия. Молитвы. Перед трапезой семья молится, благодаря за прожитый год и прося благословения на будущее. Приметы. С Михаилом днем связано много народных примет, передаваемых из поколения в поколение. К примеру, если в этот день выпадет снег — ожидается суровая зима.

Молитва к архангелу Михаилу

В этот день принято обращаться к архангелу с просьбой о защите, здоровье и благополучии, чтобы сохранить семью и дом под его охраной:

Реклама

Святой архангеле Михаил, защити нас в борьбе, будь нам опорой против лукавства и происков дьявола. Пусть Бог обуздает его, смиренно молим тебя, а ты, вождь небесных сил, сатана и прочих злых духов, на гибель душ человеческих по миру блуждающих, силою Божией низложи в бездну адскую. Аминь.