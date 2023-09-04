Когда Михайлово чудо 2023 года: дата по новому календарю, основные традиции и сильная молитва

С 1 сентября 2023 года ПЦУ и УГКЦ перешли на новоюлианский календарь. А это значит, что большинство церковных праздников получили новые даты празднования. Михайлово чудо в 2023 году верующие будут чествовать 6 сентября (по старому стилю — 19 сентября).

В среду, 6 сентября 2023 года, верующие вспоминают важное событие в церковном календаре, чтя память архангела Михаила. В народе этот день известен как Михайлово чудо.

Михайлово чудо: что это за праздник

По легенде, примерно в IV веке архангел Михаил спас христианский храм от разрушения. Архистратиг Михаил считается одним из самых почитаемых святых. В народе его издавна считали защитником отверженных, нуждающихся, бедных и больных. В церковной традиции он — грозный судья, провожающий души усопших, оценивая их поступки на весах.

Как-то христианину Архипу, у которого была дочь, приснилось, что девушка снова сможет говорить, если напьется воды из источника неподалеку. Муж решил довериться сновидению и не зря. Как благодарность Архип построил рядом с источником храм, куда впоследствии начали приходить люди со всего округа. Находился храм в городе Хонех (Колоссаи) в Малой Азии. Но язычникам не нравилось распространение христианства в регионе, поэтому они решили затопить храм, соединив две реки в одну и убить самого Архипа. Муж упал на колени и стал молиться архангелу Михаилу, чтобы тот защитил храм от поругания. Тогда сошел с небес архистратиг, ударил жезлом своим так сильно, что в горе образовалось ущелье. Туда он и направил всех язычников. Эта расщелина с тех пор стала называться Хони. Сам же Архип прожил в храме 60 лет, и за это время ему удалось обратить большое количество язычников в христианскую веру.

Почему праздник называют Михайлово чудо? Это событие считается первым важным чудом Михаила для людей.

Что нужно делать в день Михайлова чуда: традиции предков

Что нужно делать в день Михайлова чуда / Фото: pixabay.com

Традиции праздника Михайлова чуда не только чтят подвиг архангела Михаила, но и имеют много народных обычаев и примет. В этот день верующие молятся архангелу Михаилу за защиту от злых духов и ненастья. Они также приносят в храм пироги с разными начинками, которыми угощают священников и бедных людей.

В этот день повсеместно проходили братчины — особые сельские праздники, где решались внутренние вопросы села, примирялись с соседями, закладывали дружбу и братство.

Также в этот день кончали полевые работы и переставали пасты коров. Девушки гадали на женихов, а парни соревновались в силе и ловкости.

Праздник Михайлова чуда сопровождается также многими приметами и пророчествами. Считалось, что этот день является рубежом первых утренних заморозков. Если утром было холодно и туманно, то ожидалась тёплая осень и мягкая зима. Если же было ясно и тепло, то предполагалась суровая осень и морозная зима. Также говорили: "Как на Михаила — так и до Рождества".

Что нельзя делать в этот день: основные запреты

Мы разобрались, что можно делать 6 сентября, а что нельзя делать на Михайлово чудо? Среди наших предков было немало запретов, связанных с этим днем. Вот только несколько из них:

Нельзя работать в земле: копать картошку, а также рубить дрова, работать на кухне и печь пироги. Считалось, что если собирать урожай на чудо Михайла, то в следующем году собирать будет нечего. Нельзя ругаться, ссориться, злословить и желать другим зла. Архангел Михаил может строго наказать за ссоры и конфликты. Нельзя обманывать, уклоняться от ответа на поставленные вопросы, а также сомневаться в своей вере. Архангел Михаил считается ярым защитником веры и борцом против зла и лжи. Нельзя мыть голову. Почему нельзя мыть голову на Михайлово чудо? По примете, можно смыть весь "ум". Нельзя выбрасывать остатки пищи из стола. Их лучше отдать нуждающимся или питать животным. Нельзя собирать чернику. Суеверные крестьяне в этот день боялись нечистой силы. Нельзя отказывать в просьбах. Зато если весь день помогать людям, то можно попросить у Михаила исполнение желания и он точно не откажет.

Молитва к архангелу Михаилу

Молитва к архангелу Михаилу / Фото: pixabay.com

Святой Архангел Михаил, славнейший князь и полководец ангельских воинств! Приди на помощь людям, которым угрожают силы тьмы. Приди, ведь люди сотворены по образу Богу; искуплены жизнью, смертью и воскресением Иисуса Христа, Его Сына; предназначены быть храмом Святого Духа. В тебе, святой Михаил, Церковь имеет своего Защитника и Покровителя. Ты ведешь спасенных к небесному счастью. Проси Бога мира, чтобы Он победил власть сатаны – сеятеля беспокойства и лицемерия, – и не позволил ему держать людей в рабстве и вредить Церкви. Пусть с твоей помощью Женщина, одетая в солнце, Царица Ангелов, раздавит голову Антихристу и защитит своих земных детей от его происков. Первый защитник славы Всевышнего! Вознеси наши молитвы к Богу и проси Его помиловать нас. Свяжи сатану и брось его в адскую бездну, чтобы он больше не обманывал народы. Сделай так, чтобы мы всю свою земную жизнь и всю вечность возвещали лозунг: "Кто же как Бог!" Аминь.