Когда Михайлово чудо 2023 года: дата по новому календарю, основные традиции и сильная молитва

С 1 сентября 2023 года ПЦУ и УГКЦ перешли на новоюлианский календарь. А это значит, что большинство церковных праздников получили новые даты празднования. Михайлово чудо в 2023 году верующие будут чествовать 6 сентября (по старому стилю — 19 сентября).
В среду, 6 сентября 2023 года, верующие вспоминают важное событие в церковном календаре, чтя память архангела Михаила. В народе этот день известен как Михайлово чудо.
Михайлово чудо: что это за праздник
По легенде, примерно в IV веке архангел Михаил спас христианский храм от разрушения. Архистратиг Михаил считается одним из самых почитаемых святых. В народе его издавна считали защитником отверженных, нуждающихся, бедных и больных. В церковной традиции он — грозный судья, провожающий души усопших, оценивая их поступки на весах.
Как-то христианину Архипу, у которого была дочь, приснилось, что девушка снова сможет говорить, если напьется воды из источника неподалеку. Муж решил довериться сновидению и не зря. Как благодарность Архип построил рядом с источником храм, куда впоследствии начали приходить люди со всего округа. Находился храм в городе Хонех (Колоссаи) в Малой Азии. Но язычникам не нравилось распространение христианства в регионе, поэтому они решили затопить храм, соединив две реки в одну и убить самого Архипа. Муж упал на колени и стал молиться архангелу Михаилу, чтобы тот защитил храм от поругания. Тогда сошел с небес архистратиг, ударил жезлом своим так сильно, что в горе образовалось ущелье. Туда он и направил всех язычников. Эта расщелина с тех пор стала называться Хони. Сам же Архип прожил в храме 60 лет, и за это время ему удалось обратить большое количество язычников в христианскую веру.
Почему праздник называют Михайлово чудо? Это событие считается первым важным чудом Михаила для людей.
Что нужно делать в день Михайлова чуда: традиции предков
Традиции праздника Михайлова чуда не только чтят подвиг архангела Михаила, но и имеют много народных обычаев и примет. В этот день верующие молятся архангелу Михаилу за защиту от злых духов и ненастья. Они также приносят в храм пироги с разными начинками, которыми угощают священников и бедных людей.
В этот день повсеместно проходили братчины — особые сельские праздники, где решались внутренние вопросы села, примирялись с соседями, закладывали дружбу и братство.
Также в этот день кончали полевые работы и переставали пасты коров. Девушки гадали на женихов, а парни соревновались в силе и ловкости.
Праздник Михайлова чуда сопровождается также многими приметами и пророчествами. Считалось, что этот день является рубежом первых утренних заморозков. Если утром было холодно и туманно, то ожидалась тёплая осень и мягкая зима. Если же было ясно и тепло, то предполагалась суровая осень и морозная зима. Также говорили: "Как на Михаила — так и до Рождества".
Что нельзя делать в этот день: основные запреты
Мы разобрались, что можно делать 6 сентября, а что нельзя делать на Михайлово чудо? Среди наших предков было немало запретов, связанных с этим днем. Вот только несколько из них:
- Нельзя работать в земле: копать картошку, а также рубить дрова, работать на кухне и печь пироги. Считалось, что если собирать урожай на чудо Михайла, то в следующем году собирать будет нечего.
- Нельзя ругаться, ссориться, злословить и желать другим зла. Архангел Михаил может строго наказать за ссоры и конфликты.
- Нельзя обманывать, уклоняться от ответа на поставленные вопросы, а также сомневаться в своей вере. Архангел Михаил считается ярым защитником веры и борцом против зла и лжи.
- Нельзя мыть голову. Почему нельзя мыть голову на Михайлово чудо? По примете, можно смыть весь "ум".
- Нельзя выбрасывать остатки пищи из стола. Их лучше отдать нуждающимся или питать животным.
- Нельзя собирать чернику. Суеверные крестьяне в этот день боялись нечистой силы.
- Нельзя отказывать в просьбах. Зато если весь день помогать людям, то можно попросить у Михаила исполнение желания и он точно не откажет.
Молитва к архангелу Михаилу
Святой Архангел Михаил, славнейший князь и полководец ангельских воинств! Приди на помощь людям, которым угрожают силы тьмы. Приди, ведь люди сотворены по образу Богу; искуплены жизнью, смертью и воскресением Иисуса Христа, Его Сына; предназначены быть храмом Святого Духа. В тебе, святой Михаил, Церковь имеет своего Защитника и Покровителя. Ты ведешь спасенных к небесному счастью. Проси Бога мира, чтобы Он победил власть сатаны – сеятеля беспокойства и лицемерия, – и не позволил ему держать людей в рабстве и вредить Церкви. Пусть с твоей помощью Женщина, одетая в солнце, Царица Ангелов, раздавит голову Антихристу и защитит своих земных детей от его происков. Первый защитник славы Всевышнего! Вознеси наши молитвы к Богу и проси Его помиловать нас. Свяжи сатану и брось его в адскую бездну, чтобы он больше не обманывал народы. Сделай так, чтобы мы всю свою земную жизнь и всю вечность возвещали лозунг: "Кто же как Бог!" Аминь.