Когда можно обрезать деревья: можно ли это делать уже сейчас

Обрезка деревьев

Правильное время для обрезки плодовых деревьев является ключевым фактором для здоровья и будущего урожая. Многие садоводы допускают ошибки, начиная этот процесс слишком рано или слишком поздно, что может повредить растениям.

Как утверждают экпсерты, большинство плодовых деревьев, кроме персика, можно обрезать в течение всего периода покоя.

Этот этап покоя начинается осенью после полного опадания листьев и продолжается до конца зимы.

Когда можно обрезать деревья: на что ориентироваться

Главным условием проведения работ является температурный режим. Важно, чтобы после завершения обрезки температура воздуха не опускалась ниже -5 градусов по цельсию.

Также следует выбирать для работы ясные дни без осадков, поскольку это способствует более быстрому заживлению ран на древесине.

Крайним сроком проведения процедуры является начало распускания почек. Если затянуть с обрезкой, в дереве начнется активный сокодвижение, и вмешательство нанесет растению серьезный вред.

Оптимальным временем для масштабных работ в саду есть конец февраля, когда риски сильных морозов уменьшаются, а деревья еще не начали просыпаться.

Особое внимание следует уделить персику, который требует особого подхода и обрезается исключительно в ранневесенний период.

Подготовка к обрезке

Подготовка к сезону обрезки начинается не в саду, а в мастерской по тщательной проверке инвентаря. Каждый срез на дереве — это открытая рана, поэтому сикаторы и садовые пилы должны иметь лезвия бритвенной остроты. Тупой инструмент не режет, а раздавливает живые ткани камбия, что замедляет процесс заживления и создает условия для проникновения инфекций. Кроме остроты, чрезвычайно важна дезинфекция лезвий после каждого дерева, чтобы не разносить патогены по всему саду.