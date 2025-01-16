Когда можно пересекать сплошную полосу: водителям напомнили исключения из правил

По правилам дорожного движения водителям запрещено пересекать сплошную полосу на дороге, а нарушение этого правила является основанием для штрафа. Но есть несколько исключений, когда пересечение сплошной полосы разрешается.

О таких ситуациях водителям напомнил сайт UAMotors.

Препятствия на дороге

Первое исключение – это препятствия, блокирующие твою полосу движения. Это может быть другой автомобиль в аварийной ситуации, дорожные работы или поваленное дерево.

В такой ситуации у водителя нет другого выбора, чем пересечь сплошную полосу разметки, чтобы обойти препятствие. Конечно, нужно делать это максимально внимательно и осторожно.

Другие участники дорожного движения

Время от времени водители встречают на дороге другие транспортные средства, которые двигаются слишком медленно – меньше 30 км/ч. Такое может произойти, например, из-за аварийного состояния авто, которое не позволяет двигаться быстрее.

Эксперты сайта отмечают, что таких участников движения можно обгонять, даже если для этого нужно пересечь запрещающую разметку, ведь слишком медленная скорость аварийно опасна для других участников движения. Опять же, речь идет не об обычном обгоне, когда вам просто хочется обойти того, кто едет впереди медленнее на 10 км/ч.

Поврежденное дорожное покрытие

Еще один случай, при котором нарушение правил дорожной разметки является требованием безопасности – это значительные повреждения дорожного покрытия. Большие ямы, например, могут стать причиной повреждения автомобиля и, как следствие, ДТП. Поэтому пересечение сплошной полосы в таких условиях абсолютно оправдано.

"Но в любом из этих случаев нужно быть максимально внимательным и не забывать о других участниках движения. Ведь даже при уважительных обстоятельствах маневры нужно делать осторожно, чтобы не спровоцировать аварийную ситуацию", – отметили специалисты.

Напомним, чтобы не спровоцировать опасную ситуацию на дороге из-за усталости, сообразительные водители пользуются проверенными методами. Чтобы быстро взбодриться и не заснуть за рулем опытные водители берут с собой в дорогу ломтик лимона.

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