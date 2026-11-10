Когда мы на самом деле становимся взрослыми: что выяснили ученые и психологи

Когда мы становимся взрослыми

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Когда человек начинает самостоятельно зарабатывать, создает семью или берет ответственность за свою жизнь, ее обычно считают взрослым. Однако биологическое развитие мозга не обязательно совпадает с социальными изменениями.

Исследователи Кембриджского университета обнаружили, что один из важнейших переходов в структуре мозга происходит значительно позже, чем принято полагать.

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Префронтальная кора формируется к 25 годам: почему это утверждение оказалось неточным

В течение многих лет популярно было убеждение, что префронтальная кора головного мозга полностью созревает примерно до 25 лет. Этот участок участвует в планировании, принятии решений, контроле импульсов и оценке последствий собственных действий.

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Именно поэтому 25-летний возраст часто называли моментом, когда человек наконец-то достигает полной психологической зрелости.

Такое представление в значительной степени возникло из-за неупрощенной трактовки научных результатов. В некоторых из них ученые анализировали мозг людей в возрасте до 25 лет. Это не доказывало, что после указанного предела развитие полностью прекращается.

На самом деле мозг меняется на всю жизнь, хотя характер этих изменений в разном возрасте отличается.

В каком возрасте мозг переходит во взрослую фазу

Чтобы выяснить, как меняется мозг в течение жизни, ученые Кембриджского университета проанализировали результаты магнитно-резонансной томографии почти четырех тысяч человек от рождения до 90 лет. Ученые сосредоточились на том, как изменяются связи между разными участками мозга и как они взаимодействуют между собой.

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Результаты исследования были опубликованы в научном журнале Nature Communications. Они свидетельствуют, что до 32 лет мозг продолжает проходить этап активной перестройки нейронных связей. Ученые назвали этот период подростковой фазой развития мозговых сетей.

Около 32 лет происходит важный переход, общая организация связей в мозге становится относительно стабильной. Именно этот возраст исследователи определили как приблизительное начало взрослой фазы развития мозговых сетей.

В то же время, это не означает, что до 32 лет человек остается подростком или не способен принимать самостоятельные решения. Исследование касается биологических изменений в мозге, а не психологической зрелости или готовности к взрослой жизни.

По словам исследователей, примерно в начале четвертого десятилетия жизни общая организация нейронных сетей переходит в более стабильное состояние. Это не значит, что после 32 лет человек перестает развиваться или теряет способность изменять свои привычки.

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Мозг сохраняет пластичность на протяжении жизни. Люди продолжают учиться, приобретать новые навыки, изменять убеждения и приспосабливаться к новым обстоятельствам. Другое дело, что общая структура мозговых связей в этот период становится относительно стабильной. Но ожидать, что именно в 32 года человек внезапно станет мудрее, ответственнее или научится всегда принимать правильные решения, не стоит.

Пять этапов развития мозга в течение жизни

Исследователи определили 5 больших периодов развития мозговых сетей. Их разделяют четыре ключевых возрастных предела — примерно 9, 32, 66 и 83 года.

Первый этап — от рождения до 9 лет.

В детстве мозг интенсивно развивается, создает новые связи и перестраивает уже существующие. Это период активного усвоения информации, формирования базовых навыков и приспособления к окружающему миру.

Второй этап — от 9 до 32 лет.

Этот продолжительный период ученые определили как подростковую фазу развития мозговых сетей. В течение него связи между разными участками мозга становятся более эффективными, а их организация продолжает меняться.

Именно этот результат стал одним из самых неожиданных, ведь исследование показало, что характерная для молодого возраста перестройка мозговых сетей может занять и после 30 лет.

Третий этап — от 32 до 66 лет.

Приблизительно после 32 лет мозг переходит к относительно более стабильной фазе. Большие изменения в общей организации нейронных сетей происходят медленнее.

Это самый длинный из определенных исследователями периодов, который длится более трех десятилетий.

Четвертый этап — от 66 до 83 лет.

Около 66 лет начинается следующий этап структурных изменений, названный учеными ранним старением мозговых сетей.

В этот период постепенно меняется характер взаимодействия между отдельными участками мозга.

Пятый этап — после 83 лет.

Приблизительно в 83 года исследователи обнаружили еще одну точку перехода, после которой начинается фаза позднего старения мозговой архитектуры.

Все названные возрастные границы являются усредненными показателями. Они не означают, что мозг каждого человека меняется по совершенно одинаковому графику.

Когда мы чувствуем себя по-настоящему взрослыми: взгляд психологи

Психологическая зрелость не имеет четких возрастов. Она связана не только с самостоятельностью и ответственностью, но и тем, как человек воспринимает себя и свое место в мире.

Украинская психотерапевтка Лариса Дидковская объясняет, что даже в почтенном возрасте человек может чувствовать себя защищенным, пока живы его родители. Даже если ей уже 70 лет, а родителям — 90, они остаются теми, кто помнит ее маленьким ребёнком.

При этом важна не столько физическая или материальная помощь, сколько эмоциональная связь. Даже если родители не могут активно помогать, возможность поговорить с ними, поделиться переживаниями и услышать создает ощущение надежного тыла. В то же время само присутствие рядом не всегда означает настоящую поддержку — значение имеет качество общения.

Когда родители уходят из жизни, это чувство защищенности может исчезнуть. Такой опыт психотерапевт называет поздним сиротством — потерей родителей уже во взрослом возрасте.

Дидковская сравнивает этот момент с выходом на передний рубеж жизни, за спиной больше нет старшего поколения, на которое человек привык опираться. Теперь именно ей приходится быть опорой для себя и нередко для младших членов семьи.

Даже если смерть пожилых родителей была ожидаемой, она может существенно изменить ощущение своего места в мире. Для многих это становится моментом особо острого осознания своей взрослости.

Когда же мы становимся окончательно взрослыми

Ответ зависит от того, что именно понимать во взрослости.

С юридической точки зрения она связана с достижением установленного законом возраста.

Из нейробиологического — с постепенными изменениями мозга, которые продолжаются значительно дольше, чем считалось ранее. Исследование Кембриджского университета показывает, что примерно в 32 года происходит важный переход к более стабильной фазе организации мозговых сетей.

Психологическая зрелость не имеет столь четкого возрастного предела. Она может формироваться через жизненный опыт, самостоятельные решения, ответственность за других людей и переживание сложных событий. Для кого-то важным рубежом становится рождение ребенка, для кого-то — преодоление серьезного кризиса, а для других — потеря родителей, после которого меняется чувство собственного места в мире.

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