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ТСН в социальных сетях

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Когда на самом деле менять летние шины на зимние: работает ли правило +7 °C

Когда переходить на зимнюю резину: температура, погода и состояние дороги

Автор публикации
Фото автора: Анна Носова Анна Носова
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Когда менять шины

Когда менять шины

Каждую осень водители слышат один и тот же совет, как только среднесуточная температура опустилась ниже +7 °C, нужно переходить на зимние шины. Это правило настолько привычно, что часто воспринимается как точная граница, после которой летняя резина якобы резко перестает работать.

В действительности все сложнее. Температура +7 °C — это не физическая «точка переключения», после которой летние шины мгновенно становятся опасными. Как рассказывают эксперты, реальное поведение зависит от конкретной модели шины, состояния дороги, влажности, наличия снега или льда и даже того, что именно оценивают — торможение, управляемость или тягу. GSMinfo

Действительно ли правило +7 °C — миф

Среди водителей давно распространена рекомендация переходить на зимние шины, когда среднесуточная температура стабильно опускается до +7 °C. Такой ориентир используют и крупные производители шин, в частности, Michelin и Continental.

Однако +7 °C — это не точная граница, после которой летняя резина вдруг перестает работать. Независимые тесты показывают, что на сухом асфальте даже при температурах, близких к нулю, летние шины иногда могут тормозить не хуже зимних. Это объясняется тем, что зимняя резина имеет более мягкую смесь и больше ламелей: они особенно полезны на снегу, льду и мокром холодном покрытии, но на сухой дороге могут делать реакции автомобиля менее точными.

Поэтому правило +7 °C правильнее воспринимать как практический сезонный ориентир, а не жесткий закон. Реальное поведение шин зависит от конкретной модели, состояния протектора, температуры дороги и типа покрытия.

Почему производители советуют переходить на зимние шины при +7 °C

Главная причина не в самой цифре, а в том, что при таких температурах уже растет вероятность типично зимних условий, холодного мокрого асфальта, изморози, слёты, ночных заморозков, снега и льда.

Летняя резиновая смесь на холоде постепенно твердеет, в то время как зимние шины лучше сохраняют эластичность. Именно поэтому производители и советуют ориентироваться примерно на +7 °C, как на момент, когда стоит готовиться к сезонной замене.

Когда летние шины становятся рискованными

Самая большая проблема начинается не тогда, когда термометр показывает определенную цифру, а когда холод сочетается со скользким покрытием.

Особенно опасны:

  • мокрый холодный асфальт;

  • изморозь;

  • утренние заморозки;

  • снег;

  • ледяная корка.

В таких условиях зимние шины имеют преимущество благодаря более мягкой смеси и протектору, приспособленному к холодному времени года. Зимние шины дают лучшую безопасность на холодной, мокрой или заснеженной дороге.

Когда менять шины в Украине.

Для большинства водителей лучшее правило — не ждать первого снега.

Если температура уже несколько дней держится примерно на уровне +5…+7 °C, а ночью возможны заморозки, пора планировать шиномонтаж.

Важнее смотреть не на одно холодное утро, а на стойкое изменение погоды.

Единой календарной даты, когда все водители в Украине должны перейти на зимние шины, нет.

Поэтому срок замены зависит от региона и погоды. В горных районах или на севере холод может прийти раньше, чем на юге страны.

Что еще важно проверить перед зимой

Температура — не единственный фактор, от которого зависит безопасность:

  • Состояние протектора. Изношенная зимняя шина не обеспечит нормальное сцепление только потому, что она зимняя.

  • Возраст шин. Со временем резиновая смесь стареет и постепенно теряет свойства.

  • Давление. При похолодании давление в шинах может снижаться, поэтому осенью его следует проверять чаще, по меньшей мере, раз в месяц.

  • Условия поездок. Тем, кто часто ездит ранним утром, ночью, за городом или в горах, лучше переходить на зимние шины раньше.

А если стоят все сезонные шины

Всесезонные шины могут быть удобным вариантом в регионах с мягкой зимой, но остаются компромиссом между летней и зимней резиной.

Такие шины рассчитаны на широкий диапазон температур, однако в сложных зимних условиях специализированные зимние модели обычно более предсказуемы. Если автомобиль регулярно ездит по снегу, гололедице или из-за сильного мороза, отдельный зимний комплект будет более надежным решением.

Так когда все-таки менять шины

+7 °C — не магическая температура, но хороший ориентир.

Если похолодание стало стабильным, по ночам возможны заморозки, а дороги все чаще остаются холодными и влажными, откладывать замену уже не стоит.

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