Когда на самом деле нужно мыть голову — утром или вечером, чтобы волосы были чистыми до семи дней
Правильное время мытья головы в сочетании с грамотным уходом способно существенно уменьшить потребность в частом использовании шампуня.
Вопрос, когда правильно мыть голову — утром или вечером, вызывает споры не одно десятилетие. Одни убеждены, что утреннее мытье дарит объем и свежесть, другие — что вечерний уход более полезен для волос и кожи головы. Но правда заключается не только в выборе времени, но и в биологических процессах, происходящих с нашей кожей в течение суток. Именно они определяют, как долго волосы будут чистыми и ухоженными.
Как работает кожа головы в течение суток
Кожа головы, как и кожа лица, имеет свой дневной ритм. Активнее всего сальные железы работают во второй половине дня и вечером. Именно в этот период скапливается кожный жир, пыль, остатки стайлинга и загрязнение из окружающей среды.
Ночью кожа переходит в режим обновления. Если ложиться спать с грязными волосами, все загрязнения остаются на подушке и частично снова попадают на кожу головы, что сокращает чувство чистоты на следующий день.
Вечером или утром: когда лучше мыть голову
Вечернее мытье головы считается физиологически более правильным. Оно позволяет:
смыть максимальное количество себума;
очистить кожу после активного дня;
снизить жирность волос утром;
дать коже время для восстановления ночью.
Если волосы хорошо высушены перед сном, они дольше остаются свежими и менее склонными к быстрому загрязнению.
Утренняя мойка подходит тем, у кого очень активны сальные железы или кто занимается спортом утром. Однако в этом случае волосы чаще теряют чистоту уже на 2 день.
Реально ли сохранить чистоту волос до 7 дней
Полное отсутствие мытья в течение семи дней возможно не для всех, но продлить свежесть до 5-7 дней реально, если соблюдать несколько правил:
мыть голову вечером, а не утром;
тщательно смывать шампунь и кондиционер;
не ложиться спать с влажными волосами;
не касаться волос руками в течение дня;
использовать легкие средства без силиконов.
Такой подход уменьшает активность сальных желез и постепенно приучает кожу производить меньше жира.