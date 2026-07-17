Успенский пост 2026 года / © pexels.com

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Именно поэтому в преддверии августа многие украинцы интересуются, когда заканчивается Успенский пост 2026 года, какие ограничения действуют в этот период и как правильно его провести.

В этом материале собраны актуальные даты, основные правила поста, особенности питания и важные церковные праздники, приходящиеся на Спасовку.

Когда начинается и заканчивается Успенский пост в 2026 году

По новому лианскому календарю, которым сейчас пользуется большинство православных общин Украины, Успенский пост будет продолжаться:

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начало — 1 августа 2026 года;

окончание — 14 августа 2026 года.

Уже 15 августа верующие будут праздновать Успение Пресвятой Богородицы — один из двенадцати церковных праздников, после которого завершается период поста.

Почему Успенский пост называют Спасовкой

В народе этот пост давно получил название Спасовка, ведь именно в это время отмечают три известных августовских праздника — Медовый, Яблочный и Ореховый Спасы.

Они символизируют завершение летнего сезона, начало сбора урожая и благодарность Богу за земные дары. Именно поэтому Спасовка объединяет духовную подготовку с давними украинскими традициями.

Какие Спасы отмечают во время Успенского поста

Во время Спасовки верующие празднуют три важных дня.

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Медовый Спас

Праздник открывает Успенский пост. В этот день традиционно освящают мед нового сбора, воду и душистые травы.

Яблочный Спас

Этот праздник приходится на середину поста. До него многие семьи воздерживаются от употребления в пищу яблок нового урожая, а после освящения плодов в храме этот обычай завершается.

Ореховый Спас

Третий Спас символизирует завершение жатвы и начало сбора орехов. Во многих регионах именно в этот день пекут первый хлеб из нового урожая зерна.

Что можно есть во время Успенского поста

Пищевые ограничения остаются важной составной частью поста, однако они не являются его главной целью.

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Во время Спасовки обычно разрешаются:

овощи;

фрукты;

ягоды;

крупы;

бобовые;

грибы;

орехи;

мед;

хлеб;

растительное масло (в определенные дни).

В зависимости от церковного календаря отдельные дни могут предусматривать сухое питание или более строгие правила питания.

Каких продуктов следует избегать

На время поста традиционно отказываются от:

мясо;

колбасных изделий;

сало;

молока;

сырую;

масло;

яиц.

Людям с хроническими заболеваниями, детям, беременным женщинам или тем, кто выполняет тяжелую физическую работу, следует согласовать степень поста со священником и врачом.

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Главное содержание Успенского поста

Церковь отмечает, что пост — это не только изменение рациона.

В это время верующие стремятся больше молиться, отказываться от ссор, обид, зависти и вредных привычек. Особое внимание уделяется добрым делам, помощи ближним, милосердию и духовному самосовершенствованию.

Конкретно внутренние конфигурации числятся главной целью хоть какого христианского поста.

Как правильно завершить Спасовку

После Успенского поста не рекомендуется сразу переходить к тяжелой и жирной пище.

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Лучше постепенно расширять рацион, сохраняя умеренность. Такой подход помогает организму легче адаптироваться после двухнедельных ограничений.

Также завершение поста есть возможность поблагодарить Бога за пройденный духовный путь и встретить праздник Успения Пресвятой Богородицы с чистыми мыслями.

FAQ

Когда заканчивается Успенский пост в 2026 году?

По новому лианскому календарю Успенский пост завершается 14 августа 2026 года, а уже на следующий день, 15 августа, православные христиане празднуют Успение Пресвятой Богородицы.

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Что можно есть во время Успенского поста?

Во время Спасовки можно употреблять овощи, фрукты, крупы, бобовые, грибы, орехи, мед, хлеб и другие постные продукты. Мясо, молочные продукты и яйца традиционно исключают из рациона, а степень строгости поста зависит от дня церковного календаря.

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