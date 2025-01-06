Когда начинается Новый 2025 год по китайскому календарю: как празднуют в Поднебесной

В Китае Новый год считается одним из самых ожидаемых праздников. В Поднебесной он символизирует не только смену календаря, ведь у жителей страны существует немало интересных традиций и обрядов.

Китайский Новый год 2025 года начнется в январе и отметит старт Года Змеи по китайскому календарю.

Когда начинается Новый 2025 год по китайскому календарю

Китайский Новый год не имеет конкретной даты, поскольку его празднуют по лунному календарю. Этот праздник всегда выпадает на период между 21 января и 20 февраля, когда наступает первый новолуние. 2025 первый день Китайского Нового года состоится 29 января. Празднование продлится 15 дней и завершится праздником Фонарей. По китайскому календарю 2025 год окончится 16 февраля 2026 года.

Чей 2025 год по китайской традиции: какое животное является символом

2025 год по китайскому гороскопу будет годом Зеленой Деревянной Змеи, одного из 12 циклически меняющихся в китайском зодиаке животных. Змея ассоциируется с мудростью, интуицией, спокойствием и элегантностью. Люди, родившиеся под этим знаком, считаются спокойными, обдуманными и амбициозными. Они способны находить выход даже из сложнейших ситуаций и всегда ориентированы на личностное развитие.

Как празднуют Новый год в Китае: основные традиции

Традиции празднования Нового года в Китае / Фото: Unsplash

Китайский Новый год – это время для семейных встреч, щедрых трапез и ритуалов, несущих глубокое символическое значение. Вот некоторые из самых популярных традиций празднования:

Уборка дома . В канун Нового года китайцы тщательно убирают свои дома, чтобы избавиться от старых вещей и отрицательной энергии. Считается, что чистота дома приносит удачу и богатство в новом году.

. В канун Нового года китайцы тщательно убирают свои дома, чтобы избавиться от старых вещей и отрицательной энергии. Считается, что чистота дома приносит удачу и богатство в новом году. Украшение красным цветом . Красный цвет символизирует удачу и защиту от злых духов. Дома украшают красными фонарями, лентами и разными бумажными изделиями. Окна и двери также украшают красными надписями с пожеланиями счастья, успеха и здоровья.

. Красный цвет символизирует удачу и защиту от злых духов. Дома украшают красными фонарями, лентами и разными бумажными изделиями. Окна и двери также украшают красными надписями с пожеланиями счастья, успеха и здоровья. Новогодний ужин . Центральным событием праздника является семейный ужин, когда все родственники собираются за столом, чтобы встретить новый год. На стол традиционно подают рыбу (как символ изобилия), пельмени (символ богатства) и разные десерты.

. Центральным событием праздника является семейный ужин, когда все родственники собираются за столом, чтобы встретить новый год. На стол традиционно подают рыбу (как символ изобилия), пельмени (символ богатства) и разные десерты. Красные конверты с деньгами . Одна из любимых традиций детей – получать красные конверты, или хунбао, с деньгами. Это символ удачи и благополучия в новом году. Взрослые также обмениваются такими конвертами, желая удачи в бизнесе и личной жизни.

. Одна из любимых традиций детей – получать красные конверты, или хунбао, с деньгами. Это символ удачи и благополучия в новом году. Взрослые также обмениваются такими конвертами, желая удачи в бизнесе и личной жизни. Фейерверки и танцы драконов . Фейерверки – важный элемент празднования, они символизируют изгнание злых духов и встречу нового года. Во время празднований также проводят танцы драконов и львов, призванных привлечь удачу.

. Фейерверки – важный элемент празднования, они символизируют изгнание злых духов и встречу нового года. Во время празднований также проводят танцы драконов и львов, призванных привлечь удачу. Праздник фонарей. Последний день празднования Китайского Нового года отмечается Праздником фонарей. В этот день проводятся парады с яркими фонарями, символизирующими свет, надежду и новые начинания.

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