Когда начинается новый церковный год: почему это осень, как называется этот период

Почему церковный год начинается 1 сентября / © Фото из открытых источников

Начало нового церковного рока называют индиктом. Впервые он появился во времена римского императора Диоклетиана (III-IV вв.). Тогда это была перепись населения и имущества, которая повторялась раз в 15 лет, чтобы правильно начислять налоги. Слово “индикт” означало приказ или указание, сколько нужно собрать налогов в определенном году. Впоследствии этим словом стали называть сам 15-летний цикл и его первый день.

Сначала год начинался 23 сентября — в день рождения Октавиана Августа. Но со времен правителя Константина начало было перенесено на 1 сентября. Позже, в 325 году, Первый Вселенский Собор в Никее постановил считать именно 1 сентября стартом церковного года.

Выбор этой даты восходит к иудейской традиции: в это время праздновали Суккот — праздник в память о путешествии по Израилю по пустыне после выхода из Египта. Так что новый церковный год органично соединил в себе и римские, и библейские традиции.

После Крещения Руси XI века в нашей Церкви появился торжественный молебен к началу нового церковного рока. В византийской традиции этот день считается малым праздником, хотя отдельной литургии для него нет.

Смысл церковного рока

Литургический календарь построен так, чтобы в его центре всегда был Иисус Христос — от Рождества и Воплощения до Пасхи, Вознесения и Пятидесятницы. Каждый праздник — это не просто воспоминание о прошедших событиях, а живое их воспроизведение в душе верующего. Христос не принадлежит только прошлому — Он действует в нашей жизни сегодня и всегда.

Поэтому церковный год — это не только счет дней, но путь духовного единения со Христом, который снова и снова напоминает нам о Божьей любви и спасении.