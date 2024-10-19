Когда начинается Рождественский пост по новому календарю: дата 2024 года, меню по дням, традиции

Рождественский пост – один из важнейших в церковном календаре. В 2024 году он начинается раньше, ведь Рождество верующие в Украине будут праздновать 25 декабря. Также он самый длительный и имеет ряд серьезных запретов.

Какого числа начинается Рождественский пост 2024 года

Главное предназначение этого периода состоит в том, чтобы верующие подготовились к великому празднику – Рождеству Христову. Сколько длится Рождественский пост? Его продолжительность составляет 40 дней.

За эти дни христиане укрепляют свою связь с Богом через соблюдение всех правил поста. Наши предки верили, что духовное очищение касается не только физического тела, ведь наши души тоже очищаются от всего греховного. Поэтому Рождественский пост лучше всего помолиться, покаяться и разобраться в себе.

Напомним, что 1 сентября 2023 года ПЦУ и УГКЦ перешли на новоюлианский календарь, поэтому дата большинства церковных праздников (кроме переходных) изменилась. Рождество мы празднуем 25 декабря, а это значит, что Рождественский пост в 2024 году продлится с 15 ноября по 24 декабря.

Что можно и нельзя есть на Рождественский пост

В период Рождественского поста откажитесь от:

любых мясных продуктов;

молочные продукты;

яиц;

макарон и выпечки, содержащие мясо, молочные продукты;

фаст-фуда или снеков;

алкоголя (кроме бокала вина в те дни, когда это разрешено).

Основа рациона должна состоять из сезонных овощей и фруктов, круп, орехов, бобовых, сухофруктов.

бобовые: нут, горох, фасоль, чечевица и т.п.;

нут, горох, фасоль, чечевица и т.п.; крупы: овсяная, рис, перловая, гречневая, пшено;

овсяная, рис, перловая, гречневая, пшено; овощи: свекла, картофель, морковь, тыква, лук, кабачки, баклажаны, брокколи, капуста, цветная капуста, пекинская и брюссельская капуста, спаржа;

свекла, картофель, морковь, тыква, лук, кабачки, баклажаны, брокколи, капуста, цветная капуста, пекинская и брюссельская капуста, спаржа; фрукты: яблоки, груши и т.п.;

яблоки, груши и т.п.; ягоды и сухофрукты ;

; консервированные овощи: огурцы, помидоры, квашеная капуста, маринованные салаты, лечо;

огурцы, помидоры, квашеная капуста, маринованные салаты, лечо; грибы в любом виде;

в любом виде; семена и орехи в салаты или для перекуса.

В некоторые дни разрешается рыба.

Рождественский пост 2024 года: меню по дням

Рождественский пост 2024 года / Фото: Фото из открытых источников

В целом весь период Рождественского поста делится на три основных цикла, каждый из которых отличается по рациону. Более строгие запреты действуют ближе к концу поста.

Циклы Рождественского поста:

первый – с 15 ноября по 6 декабря;

второй — с 7 декабря по 18 декабря;

третий – с 19 декабря по 24 декабря.

Меню по дням на первый цикл Рождественского поста (15 ноября — 6 декабря):

понедельник: горячие блюда без растительного масла, продукты растительного происхождения; вторник: можно рыбу и масло, разрешается бокал вина; среда: строгое сухое питание (растительная пища без термической обработки); четверг: можно рыбу и масло, разрешается бокал вина; пятница: строгое сухоедение; суббота: можно рыбу и масло, разрешается бокал вина; воскресенье: можно рыбу и масло, разрешается бокал вина.

Меню по дням на второй цикл Рождественского поста (7 декабря — 18 декабря):

понедельник: можно только растительную пищу, без добавления растительного масла; вторник: можно растительную пищу с растительным маслом; среда: строгое сухое питание; четверг: можно растительную пищу с растительным маслом; пятница: строгое сухоедение; суббота: можно горячие блюда с маслом, рыбу, разрешается бокал вина; воскресенье: можно горячие блюда с маслом, рыбу, разрешается бокал вина.

Меню по дням на третий цикл Рождественского поста (19 декабря — 24 декабря):

понедельник: строгое сухое питание; вторник: можно горячие блюда без растительного масла; среда: строгое сухое питание; четверг: можно горячие блюда без растительного масла; пятница: строгое сухоедение; суббота: можно горячие блюда с растительным маслом; воскресенье: можно горячие блюда с растительным маслом.

Следует обратить внимание, что 24 декабря не едят до появления на небе первой звезды. Тогда семья садится за стол и начинается Сочельник.

Кому можно не поститься на Рождественский пост

Люди, которые находятся на прифронтовых территориях (гражданские и военные), ведь они занимаются важным трудом, нуждающимся в физических усилиях. В то же время, Церковь освобождает от необходимости постить пожилых людей, с хроническими заболеваниями, беременных и кормящих ребенка грудным молоком, детей до 14 лет. Им пост может серьезно навредить.

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