Когда начинается Рождественский пост в 2023 году: его дата изменилась, что можно есть по дням

Православные верующие соблюдают пост в канун Рождества Христова. Этот период длится 40 дней и помогает очистить тело и душу перед важным церковным праздником.

В связи с переходом ПЦУ и УГКЦ на новый юлианский календарь, дата празднования Рождества Христова изменилась (25 декабря вместо 7 января). А это значит, что также изменился период проведения Рождественского поста, который предшествует этому великому религиозному празднику. Теперь он будет начинаться 15 ноября и будет заканчиваться 24 декабря (ранее: 28 ноября — 6 января).

В народе Рождественский пост называют также Филипповка, в честь апостола Филиппа, память которого чтят 14 ноября (27 ноября по старому стилю).

Рождественский пост в 2023 году: календарь питания по дням

Рождественский пост разделен на три основных этапа:

первый: с 15 ноября по 6 декабря;

второй: от 7 декабря по 18 декабря;

третий: с 19 декабря по 24 декабря.

Каждый из этих этапов отличается разными правилами по питанию.

Рождественский пост: календарь питания / Фото: pixabay.com

Обычно во время первого этапа разрешено есть рыбу и пить вино по вторникам, четвергам и субботам, воскресеньям. В понедельник можно добавлять горячие блюда без растительного масла, а в среду и пятницу — сухое питание.

Во время второго этапа можно есть растительную пищу без масла по понедельникам, по вторникам и четвергам к блюдам можете добавлять масло. В среду и пятницу соблюдайте сухое питание. А на выходных можно добавить в рацион рыбу и масло. Разрешено на выходные пить вино.

На третьем этапе, который считается самым строгим, можно есть горячие блюда без растительного масла во вторник и четверг, масло в еду разрешено добавлять в субботу и воскресенье. А вот понедельник, среда и пятница — сухое питание.

Запрещены такие продукты: яйца, молочная продукция (творог, сметана, молоко, сливки, йогурт, сливочное масло), мясные бульоны, мясо.

Разрешается есть фрукты и овощи, грибы, каши, мед, орехи, бобовые.

Когда лучше воздержаться от поста

Если вы хотите соблюдать пост, лучше накануне этого периода проконсультироваться с врачом, чтобы не навредить своему здоровью. Церковь позволяет пропускать пост беременным, кормящим детей, пожилым людям, детям до 12 лет.

Также поститься нельзя тем, кто болеет раком, диабетом, туберкулезом, язвой желудка, вирусным гепатитом, гастритом с повышенной кислотностью, анемией, нервными расстройствами.

Помните, что любой пост – это состояние души и ваши отношения с Богом. Поэтому готовиться к Рождеству можно искренней молитвой, добрыми делами.

Читайте также: