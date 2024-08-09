Успенский пост в 2024 году уже начался: что можно и нельзя есть по дням

Успенский пост – это особый период, во время которого верующие готовятся к Успению Пресвятой Богородицы. Проводят его в молитвах, стараются не употреблять определенные продукты. Из-за перехода на новый юлианский календарь Успенский пост изменил свои даты.
Успение Пресвятой Богородицы — один из важнейших праздников в церковном календаре, всегда приходящийся на август. В связи с переходом на новый календарь ПЦУ и УГКЦ теперь празднуют его по-новому, 15 августа (ранее приходилось на 28 августа). А это значит, что изменился и период проведения Успенского поста.
Когда начнется и до какого числа будет продолжаться Успенский пост 2024
Теперь прихожане все непереходные праздники празднуют на 13 дней раньше, а значит, Успенский пост в 2024 году начнется 1 августа и завершится перед Успением Пресвятой Богородицы, то есть 14 августа.
Следует отметить, что несмотря на непродолжительность, этот пост считается одним из самых строгих. В понедельник, среду и пятницу верующие могут употреблять только сухую пищу, во вторник и четверг разрешается определенное ослабление в виде горячих блюд без растительного масла. По выходным можно в блюда добавлять масло.
Что нельзя есть в Успенский пост
Даже рыба запрещена к употреблению во время Успенского поста. Единственное исключение — Праздник Преображения Господня (Яблочный Спас в народе), который выпадает в 2024 году на 6 августа.
Меню на каждый день поста:
- 1 августа: можете употреблять любую горячую пищу без масла, разрешается есть булочки с маком и мед, потому что верующие празднуют вынесение честных древ Животворящего Креста Господня (или в народе Маковия).
- 2 августа: это пятница, а значит разрешена только сухая пища.
- 3 августа и 4 августа: выходные дни, суббота и воскресенье, а значит можно есть горячую пищу с маслом.
- 5 августа: разрешается только сухая пища.
- 6 августа: можете есть овощные супы, каши, вареный или печеный картофель, печеные или тушеные овощи, грибы, но все это без масла, так как это большой церковный праздник, можно добавить рыбу.
- 7 августа: день сухой пищи.
- 8 августа: снова разрешается любая горячая еда, но без добавления масла.
- 9 августа: это пятница, а значит разрешена только сухая пища.
- 10 и 11 августа: выходные дни, суббота и воскресенье, а значит можно есть горячую пищу с маслом.
- 12 августа: разрешается только сухая пища.
- 13 августа: можете есть овощные супы, каши, вареный или печеный картофель, печеные или тушеные овощи, грибы, но все это без масла.
- 14 августа: завершение поста, можно есть только сухую пищу.
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