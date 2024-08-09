Успенский пост в 2024 году уже начался: что можно и нельзя есть по дням

Успенский пост – это особый период, во время которого верующие готовятся к Успению Пресвятой Богородицы. Проводят его в молитвах, стараются не употреблять определенные продукты. Из-за перехода на новый юлианский календарь Успенский пост изменил свои даты.

Успение Пресвятой Богородицы — один из важнейших праздников в церковном календаре, всегда приходящийся на август. В связи с переходом на новый календарь ПЦУ и УГКЦ теперь празднуют его по-новому, 15 августа (ранее приходилось на 28 августа). А это значит, что изменился и период проведения Успенского поста.

Когда начнется и до какого числа будет продолжаться Успенский пост 2024

Теперь прихожане все непереходные праздники празднуют на 13 дней раньше, а значит, Успенский пост в 2024 году начнется 1 августа и завершится перед Успением Пресвятой Богородицы, то есть 14 августа.

Следует отметить, что несмотря на непродолжительность, этот пост считается одним из самых строгих. В понедельник, среду и пятницу верующие могут употреблять только сухую пищу, во вторник и четверг разрешается определенное ослабление в виде горячих блюд без растительного масла. По выходным можно в блюда добавлять масло.

Что нельзя есть в Успенский пост

Даже рыба запрещена к употреблению во время Успенского поста. Единственное исключение — Праздник Преображения Господня (Яблочный Спас в народе), который выпадает в 2024 году на 6 августа.

Меню на каждый день поста:

1 августа: можете употреблять любую горячую пищу без масла, разрешается есть булочки с маком и мед, потому что верующие празднуют вынесение честных древ Животворящего Креста Господня (или в народе Маковия). 2 августа: это пятница, а значит разрешена только сухая пища. 3 августа и 4 августа: выходные дни, суббота и воскресенье, а значит можно есть горячую пищу с маслом. 5 августа: разрешается только сухая пища. 6 августа: можете есть овощные супы, каши, вареный или печеный картофель, печеные или тушеные овощи, грибы, но все это без масла, так как это большой церковный праздник, можно добавить рыбу. 7 августа: день сухой пищи. 8 августа: снова разрешается любая горячая еда, но без добавления масла. 9 августа: это пятница, а значит разрешена только сухая пища. 10 и 11 августа: выходные дни, суббота и воскресенье, а значит можно есть горячую пищу с маслом. 12 августа: разрешается только сухая пища. 13 августа: можете есть овощные супы, каши, вареный или печеный картофель, печеные или тушеные овощи, грибы, но все это без масла. 14 августа: завершение поста, можно есть только сухую пищу.

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