Когда зимнее солнцестояние 2026 года / © pexels.com

Реклама

Когда состоится зимнее солнцестояние в 2026 году, сколько продлится самая длинная ночь и когда ждать увеличения светового дня — рассказываем дальше.

Когда будет зимнее солнцестояние в 2026 году

В 2026 году зимнее солнцестояние приходится на 21 декабря. Это будет понедельник. Астрономический момент солнцестояния наступит примерно в 22:50 по киевскому времени.

Реклама

Для Украины эта дата станет началом постепенного увеличения светового дня. А перед тем нас ждет кратчайший день и самая длинная ночь года.

Реклама

К примеру, в Киеве Солнце 21 декабря будет находиться над горизонтом около восьми часов. Точная продолжительность дня зависит от того, где именно ты находишься: на севере страны света будет чуть меньше, чем в южных областях.

Обычно зимнее солнцестояние происходит 21 или 22 декабря. Дата меняется из-за особенностей движения Земли вокруг Солнца и календарного года.

Почему 21 декабря — кратчайший день года

Все разъясняется наклоном земной оси. Земля вращается вокруг Солнца не вертикально, а под углом примерно 23,5 градуса. Поэтому в течение года Северное и Южное полушарии получают разное количество солнечного света.

В декабре Северное полушарие больше всего отвлечено от Солнца. Поэтому оно поднимается над горизонтом не так высоко, как летом, а его путь небом становится самым коротким. Результат хорошо знаком каждому: рано светает, быстро темнеет, а вечера кажутся особенно длинными.

Реклама

Во время зимнего солнцестояния этот процесс достигает своего максимума. В то же время в Южном полушарии все наоборот: там начинается астрономическое лето, а день становится самым длинным в году.

Когда начнет увеличиваться день после зимнего солнцестояния

Хорошая новость для тех, кому уже не хватает дневного света: после 21 декабря дни постепенно начнут продолжаться. Первые изменения будут совсем небольшими, но с каждой неделей Солнце будет задерживаться над горизонтом все дольше.

Увеличение светового дня будет продолжаться до летнего солнцестояния, которое в 2027 году придется на 21 июня. Тогда Северное полушарие будет ждать самый длинный день года.

Есть и интересный нюанс: самый короткий день и ранний закат Солнца — не одно и то же. В Киеве Солнце начинает заходить раньше еще в середине декабря, а самое позднее восходит уже в конце месяца. Поэтому даже после зимнего солнцестояния утренние часы будут оставаться темными.

Реклама

И еще один момент: увеличение светового дня отнюдь не означает, что зима сразу закончится. В январе и феврале все еще могут быть сильные морозы. Земля и воздух продолжают отдавать накопленное тепло, поэтому холодная часть зимы обычно наступает уже после декабрьского солнцестояния.

Какие традиции связаны с зимним солнцестоянием

Наши предки пристально смотрели за переменами в природе. День, когда ночь становилась самой длинной, а после него светового времени постепенно увеличивалось, имело особое значение для многих народов.

В разных культурах зимнее солнцестояние связывалось с возрождением Солнца, завершением старого цикла и началом нового. Люди зажигали огни, собирались вместе и совершали обряды, которыми символически приветствовали возвращение света.

В украинской традиции зимний период также богат обрядами и обычаями. Рождественские праздники, колядки, приготовления праздничных блюд и семейные встречи сопровождали темное время года. В то же время, современное зимнее солнцестояние прежде всего остается астрономическим событием, которое обозначает начало зимы по астрономическому календарю.

FAQ

Когда зимнее солнцестояние в 2026 году?

В 2026 году зимнее солнцестояние состоится 21 декабря. По киевскому времени астрономическое событие придет примерно в 22:50. Этот день будет кратчайшим по продолжительности света в Украине.

Когда начнет увеличиваться день в Украине?

Световой день начнет увеличиваться после зимнего солнцестояния — от 22 декабря 2026 года. Сначала изменения будут почти незаметными, но постепенно Солнце будет ежедневно находиться над горизонтом дольше. Больше всего светового времени в 2027 году будет 21 июня, во время летнего солнцестояния.

Новости партнеров