Когда наши кошки становятся старыми, какие признаки об этом свидетельствуют

Когда наши коты становятся старыми

Кошки, как и люди, проходят через все жизненные этапы: от игривых котят до взрослых животных, а затем переходят в категорию старших любимцев. Этот переход требует от владельцев проявить особую отзывчивость, внимательность и адаптировать привычный уход.

В каком возрасте кота считают стариком

Согласно ветеринарным нормам, кошек начинают считать старше в возрасте 11…14 лет. После достижения 15 лет они приобретают статус «гериатрических» пациентов, что требует особо тщательного контроля за здоровьем и режимом.

Ветеринары отмечают, что хотя владельцы часто пытаются перевести возраст питомца в «человеческие годы», эти расчеты не могут отражать точного медицинского состояния животного и некорректны. Например, полугодовалый котенок, который уже может иметь потомков и достичь половой зрелости, некорректно сравнивать с десятилетним ребенком. С медицинской точки зрения гораздо точнее ориентироваться на постепенное ухудшение состояния организма, которое с годами начинает затрагивать все системы.

Как меняется кот: признаки старения

С годами у кошек обнаруживаются изменения, касающиеся поведения, внешнего вида и здоровья:

Поведенческие и ментальные изменения

Старение затрагивает нервную систему, проявляющуюся в изменениях привычного ритма жизни и взаимодействия с окружающими людьми. Владелец может заметить нарушение привычных циклов сна и нетипичную вокализацию — чаще мяуканье без видимой причины, что может быть сигналом дискомфорта.

Также ухудшается переносимость стрессовых ситуаций и изменений. К ментальным проблемам относят дезориентацию: любимец может «забывать» место расположения предметов или даже лотка.

Изменяется и социальное поведение: кот может меньше контактировать или не желать играть с людьми или другими животными.

Внешние изменения

Старение заметно отражается на внешнем виде животного.

В глазах может появиться «туман», часто свидетельствующий о катаракте, или могут измениться цвет радужной оболочки.

Шерсть любимца часто становится потускневшей, менее мягкой, а из-за снижения гибкости кот хуже ухаживает за собой, и мех может спутываться.

Когти также изменяются, становясь заломленными или более толстыми.

На коже замечают снижение эластичности, а вес животного подвержен возрастным колебаниям (как потеря, так и набор массы).

Изменения в здоровье

В старшем возрасте кошки сталкиваются с распространенными медицинскими проблемами.

Наиболее распространенным является остеоартрит, который приводит к боли и затрудняет движения, затрудняя прыжки.

Также часто возникают зубные заболевания, которые делают процесс еды болезненным и требуют специальных диет, поскольку общая способность организма усваивать питательные вещества снижается.

Среди проблем с почками могут наблюдаться повышенная жажда, потеря аппетита и веса, а также периодическая рвота.

Уход за старшими котами

Поскольку большинство изменений происходят постепенно, владельцу необходимо быть максимально внимательным к мельчайшим сигналам дискомфорта или старению.

Уход за здоровьем

В отличие от молодых животных, пожилой кот нуждается как минимум в двух профилактических осмотрах в год с ветеринаром, которые должны включать анализы крови и обследования. Своевременное выявление скрытых проблем является ключевым. Владельцам следует тщательно сообщать врачу обо всех поведенческих изменениях. При обнаружении тревожных изменений или непонятной симптоматики следует немедленно проконсультироваться с ветеринаром.

Рацион и активность

Рацион должен быть адаптирован, старшие коты часто нуждаются в специальном корме, который поддерживает суставы, почки и зубы. При этом физическая активность также должна сохраняться. Даже если кот страдает артритом, он должен оставаться подвижным: достаточно обеспечить ему игру с любимой игрушкой хотя бы на несколько минут в день.

Адаптация среды

Дома следует адаптировать среду для комфорта стареющего животного, обеспечив более легкий доступ к местам отдыха, а также миску с едой, водой и туалетом. Важно уважать новые потребности кота: если любимец меньше контактирует или не желает играть, оставьте его в покое. Забота о старшем кошке требует большего терпения и заботы, но поддержка, спокойствие и любовь — это лучшее, что можно дать четвероногому другу в этот период жизни.