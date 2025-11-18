- Дата публикации
Когда не хватает денег дома: положите монету в правильное место и активируйте мощное привлечение изобилия
Если у вашего дома не хватает денег, попробуйте простую практику — и увидите, как начнет расти финансовое состояние.
По денежным приметам и принципам фэн-шуй существует убеждение: правильно подобранные символы под ковриком у входной двери могут активировать энергетику денег и привлечь в дом благополучие. Рассказываем, что советуют мастера фэн-шуй для усиления денежного потока.
Три монеты для привлечения достатка
Одним из самых популярных денежных ритуалов считается размещение под ковриком трех монет. В китайской традиции эта символическая троица открывает путь финансовому поступлению и создает благоприятную энергию процветания.
Как выбрать правильный коврик
Для усиления эффекта выбирайте коврики ярких, броских оттенков — они привлекают внимание и активируют энергетический поток. Особенно полезны считаются синие и зеленые цвета, ведь они относятся к стихии воды, которая за фэн-шуй символизирует движение денег и их накопление.
Если же испытываете недостаток финансов или энергичный застой, обратите взор на красные или коричневые тона. Насыщенные, теплые цвета помогают “разбудить” денежную энергию, устранить блоки и направить поток удачи в ваше пространство.
Благодаря такой простой практике вы настроите свой дом на привлечение богатства и укрепите его финансовую устойчивость.
