Когда не хватает денег дома: положите монету в правильное место и активируйте мощное привлечение изобилия

Куда положить монету для богатства / © pexels.com

Реклама

По денежным приметам и принципам фэн-шуй существует убеждение: правильно подобранные символы под ковриком у входной двери могут активировать энергетику денег и привлечь в дом благополучие. Рассказываем, что советуют мастера фэн-шуй для усиления денежного потока.

Три монеты для привлечения достатка

Одним из самых популярных денежных ритуалов считается размещение под ковриком трех монет. В китайской традиции эта символическая троица открывает путь финансовому поступлению и создает благоприятную энергию процветания.

Как выбрать правильный коврик

Для усиления эффекта выбирайте коврики ярких, броских оттенков — они привлекают внимание и активируют энергетический поток. Особенно полезны считаются синие и зеленые цвета, ведь они относятся к стихии воды, которая за фэн-шуй символизирует движение денег и их накопление.

Реклама

Если же испытываете недостаток финансов или энергичный застой, обратите взор на красные или коричневые тона. Насыщенные, теплые цвета помогают “разбудить” денежную энергию, устранить блоки и направить поток удачи в ваше пространство.

Благодаря такой простой практике вы настроите свой дом на привлечение богатства и укрепите его финансовую устойчивость.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.