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Когда не знаете, что приготовить: три рецепта блюд из мяса на ужин

Когда не знаете, что приготовить: три рецепта блюд из мяса на ужин

Что приготовить из мяса на ужин

Ежедневный вопрос "Что можно приготовить на ужин" становится вызовом для многих семей.

Не знаете, что приготовить на ужин из мяса? В этой подборке вы найдете три рецепта простых и вкусных блюд.

Варианты предлагает издание "Колижанка".

Сочное филе индейки, запеченное в духовке

Филе индейки. Фото: Instagram @sunny.dnipro / ©
Филе индейки. Фото: Instagram @sunny.dnipro

Сочное филе индейки, запеченное в духовке, дополненное жгучим чесноком, карри и оливковым маслом – это диетическое блюдо, обладающее прекрасными вкусовыми характеристиками, как в холодном виде, так и в горячем. Такое мясо идеально подходит для бутербродов, а также его можно подать в качестве основного блюда.

Время приготовления – 4 ч. 30 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 8.

Ингредиенты:

  • Филе индейки — 700 г
  • Оливковое масло – 1 ч.л.
  • Чеснок — 4 зубчика
  • Розмарин – 1 веточка
  • Соль – 2 ст.л.
  • Базилик сушеный — по вкусу
  • Карри – по вкусу
  • Семена кориандра – по вкусу
  • Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

1. Промытое филе заливаем большим количеством соленой воды и оставляем на два часа, а по истечении времени вынимаем и досуха промакиваем салфетками.

2. Зубки чеснока очищаем от шелухи и разрезаем каждый на 3-4 ломтика, приправы смешиваем с оливковым маслом.

3. Шпигуем мясо чесночными кусочками, тщательно натираем масляной смесью со специями.

4. Вращаем индейку в фольгу (не плотно) и выпекаем 20 минут при температуре 250 градусов. После окончания термической обработки оставляем мясо в духовке до полного охлаждения.

5. Нежную и сочную птицу разрезаем на слайсы и дегустируем. Приятного аппетита!

Рубленые котлеты из куриной грудки

Рубленые котлеты. Фото: Instagram @olena_diachenko / ©
Рубленые котлеты. Фото: Instagram @olena_diachenko

Рубленые котлеты из куриной грудки – это простой и проверенный способ приготовления птицы так, чтобы она не была сухой. Для этого нам понадобится репчатый лук, немного муки и ваши любимые приправы для изысканности.

Время приготовления – 40 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 2.

Ингредиенты:

  • Филе куриное — 300 г
  • Луковица – 1 шт.
  • Яйца – 1 шт.
  • Мука – 1-2 ст.л.
  • Масло подсолнечное – 1-2 ст.л.
  • Чеснок гранулированный – по вкусу
  • Соль – по вкусу
  • Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

1. Перед началом приготовления промываем мясо и даем время обсохнуть, лук чистим.

2. Вооружаемся острым ножом и нарезаем птицу мелкими кубиками.

3. Нарезаем лук кубиками и соединяем продукты в глубокой тарелке.

4. В ту же емкость разбиваем яйцо.

5. Подсыпаем к курице муку, гранулированный чеснок, перец и соль.

6. Массу перемешиваем и формируем заготовки. Выкладываем полуфабрикаты на противень, смазанный маслом, и выпекаем при 180 градусах 15 минут с одной стороны и 10 минут с другой.

Тушеная капуста с мясом на сковороде

Тушеная капуста с мясом на сковороде. Фото: Instagram @verhovoda_ua / ©
Тушеная капуста с мясом на сковороде. Фото: Instagram @verhovoda_ua

Тушеная капуста с мясом на сковороде — это невероятная вкусная идея для сытного, но одновременно легкого ужина, который понравится всем родным. Несмотря на то что в рецепте используется свинина, готовое блюдо включает в себя всего 101 калорию на 10 грамм.

Время приготовления – 40 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 2.

Ингредиенты:

  • Капуста — 250 г
  • Свинина — 200 г
  • Морковка – 1 шт.
  • Лук – 1 шт.
  • Чеснок — 1 зубчик
  • Лист лавра – 1 шт.
  • Вода – 100 мл.
  • Масло растительное – 2 ст.л.
  • Соль – по вкусу
  • Перец черный молотый по вкусу.

Процесс приготовления:

1. Мясо промываем и просушиваем, режем на кусочки.

2. Снимаем кожицу и шелуху с овощей, нарезаем лук и морковку полукольцами. Небольшими лепестками режем зубчик чеснока.

3. На разогретом масле обжариваем свинину до золотистости, добавляем овощную нарезку, перемешиваем и жарим около 5 минут.

4. Капусту тоненько шинкуем.

5. Перекладываем капустную соломку к остальным ингредиентам, приправляем солью, перцем и лавром. Заливаем воду и тушим под крышкой на минимальном огне в течение 20-25 минут.

6. Разлагаем ароматное блюдо по порционным тарелкам. Приятного аппетита!

Раньше мы писали, что приготовить на ужин в духовке быстро и оригинально.

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