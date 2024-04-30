Когда не знаете, что приготовить: три рецепта блюд из мяса на ужин

Ежедневный вопрос "Что можно приготовить на ужин" становится вызовом для многих семей.

Не знаете, что приготовить на ужин из мяса? В этой подборке вы найдете три рецепта простых и вкусных блюд.

Варианты предлагает издание "Колижанка".

Сочное филе индейки, запеченное в духовке

Филе индейки. Фото: Instagram @sunny.dnipro

Сочное филе индейки, запеченное в духовке, дополненное жгучим чесноком, карри и оливковым маслом – это диетическое блюдо, обладающее прекрасными вкусовыми характеристиками, как в холодном виде, так и в горячем. Такое мясо идеально подходит для бутербродов, а также его можно подать в качестве основного блюда.

Время приготовления – 4 ч. 30 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 8.

Ингредиенты:

Филе индейки — 700 г

Оливковое масло – 1 ч.л.

Чеснок — 4 зубчика

Розмарин – 1 веточка

Соль – 2 ст.л.

Базилик сушеный — по вкусу

Карри – по вкусу

Семена кориандра – по вкусу

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

1. Промытое филе заливаем большим количеством соленой воды и оставляем на два часа, а по истечении времени вынимаем и досуха промакиваем салфетками.

2. Зубки чеснока очищаем от шелухи и разрезаем каждый на 3-4 ломтика, приправы смешиваем с оливковым маслом.

3. Шпигуем мясо чесночными кусочками, тщательно натираем масляной смесью со специями.

4. Вращаем индейку в фольгу (не плотно) и выпекаем 20 минут при температуре 250 градусов. После окончания термической обработки оставляем мясо в духовке до полного охлаждения.

5. Нежную и сочную птицу разрезаем на слайсы и дегустируем. Приятного аппетита!

Рубленые котлеты из куриной грудки

Рубленые котлеты. Фото: Instagram @olena_diachenko

Рубленые котлеты из куриной грудки – это простой и проверенный способ приготовления птицы так, чтобы она не была сухой. Для этого нам понадобится репчатый лук, немного муки и ваши любимые приправы для изысканности.

Время приготовления – 40 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 2.

Ингредиенты:

Филе куриное — 300 г

Луковица – 1 шт.

Яйца – 1 шт.

Мука – 1-2 ст.л.

Масло подсолнечное – 1-2 ст.л.

Чеснок гранулированный – по вкусу

Соль – по вкусу

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

1. Перед началом приготовления промываем мясо и даем время обсохнуть, лук чистим.

2. Вооружаемся острым ножом и нарезаем птицу мелкими кубиками.

3. Нарезаем лук кубиками и соединяем продукты в глубокой тарелке.

4. В ту же емкость разбиваем яйцо.

5. Подсыпаем к курице муку, гранулированный чеснок, перец и соль.

6. Массу перемешиваем и формируем заготовки. Выкладываем полуфабрикаты на противень, смазанный маслом, и выпекаем при 180 градусах 15 минут с одной стороны и 10 минут с другой.

Тушеная капуста с мясом на сковороде

Тушеная капуста с мясом на сковороде. Фото: Instagram @verhovoda_ua

Тушеная капуста с мясом на сковороде — это невероятная вкусная идея для сытного, но одновременно легкого ужина, который понравится всем родным. Несмотря на то что в рецепте используется свинина, готовое блюдо включает в себя всего 101 калорию на 10 грамм.

Время приготовления – 40 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 2.

Ингредиенты:

Капуста — 250 г

Свинина — 200 г

Морковка – 1 шт.

Лук – 1 шт.

Чеснок — 1 зубчик

Лист лавра – 1 шт.

Вода – 100 мл.

Масло растительное – 2 ст.л.

Соль – по вкусу

Перец черный молотый по вкусу.

Процесс приготовления:

1. Мясо промываем и просушиваем, режем на кусочки.

2. Снимаем кожицу и шелуху с овощей, нарезаем лук и морковку полукольцами. Небольшими лепестками режем зубчик чеснока.

3. На разогретом масле обжариваем свинину до золотистости, добавляем овощную нарезку, перемешиваем и жарим около 5 минут.

4. Капусту тоненько шинкуем.

5. Перекладываем капустную соломку к остальным ингредиентам, приправляем солью, перцем и лавром. Заливаем воду и тушим под крышкой на минимальном огне в течение 20-25 минут.

6. Разлагаем ароматное блюдо по порционным тарелкам. Приятного аппетита!

Раньше мы писали, что приготовить на ужин в духовке быстро и оригинально.

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