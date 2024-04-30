Когда не знаете, что приготовить: три рецепта блюд из мяса на ужин

Ежедневный вопрос "Что можно приготовить на ужин" становится вызовом для многих семей.
Не знаете, что приготовить на ужин из мяса? В этой подборке вы найдете три рецепта простых и вкусных блюд.
Варианты предлагает издание "Колижанка".
Сочное филе индейки, запеченное в духовке
Сочное филе индейки, запеченное в духовке, дополненное жгучим чесноком, карри и оливковым маслом – это диетическое блюдо, обладающее прекрасными вкусовыми характеристиками, как в холодном виде, так и в горячем. Такое мясо идеально подходит для бутербродов, а также его можно подать в качестве основного блюда.
Время приготовления – 4 ч. 30 мин.
Время приготовления – 10 мин.
Порции – 8.
Ингредиенты:
- Филе индейки — 700 г
- Оливковое масло – 1 ч.л.
- Чеснок — 4 зубчика
- Розмарин – 1 веточка
- Соль – 2 ст.л.
- Базилик сушеный — по вкусу
- Карри – по вкусу
- Семена кориандра – по вкусу
- Перец черный молотый – по вкусу.
Процесс приготовления:
1. Промытое филе заливаем большим количеством соленой воды и оставляем на два часа, а по истечении времени вынимаем и досуха промакиваем салфетками.
2. Зубки чеснока очищаем от шелухи и разрезаем каждый на 3-4 ломтика, приправы смешиваем с оливковым маслом.
3. Шпигуем мясо чесночными кусочками, тщательно натираем масляной смесью со специями.
4. Вращаем индейку в фольгу (не плотно) и выпекаем 20 минут при температуре 250 градусов. После окончания термической обработки оставляем мясо в духовке до полного охлаждения.
5. Нежную и сочную птицу разрезаем на слайсы и дегустируем. Приятного аппетита!
Рубленые котлеты из куриной грудки
Рубленые котлеты из куриной грудки – это простой и проверенный способ приготовления птицы так, чтобы она не была сухой. Для этого нам понадобится репчатый лук, немного муки и ваши любимые приправы для изысканности.
Время приготовления – 40 мин.
Время приготовления – 15 мин.
Порции – 2.
Ингредиенты:
- Филе куриное — 300 г
- Луковица – 1 шт.
- Яйца – 1 шт.
- Мука – 1-2 ст.л.
- Масло подсолнечное – 1-2 ст.л.
- Чеснок гранулированный – по вкусу
- Соль – по вкусу
- Перец черный молотый – по вкусу.
Процесс приготовления:
1. Перед началом приготовления промываем мясо и даем время обсохнуть, лук чистим.
2. Вооружаемся острым ножом и нарезаем птицу мелкими кубиками.
3. Нарезаем лук кубиками и соединяем продукты в глубокой тарелке.
4. В ту же емкость разбиваем яйцо.
5. Подсыпаем к курице муку, гранулированный чеснок, перец и соль.
6. Массу перемешиваем и формируем заготовки. Выкладываем полуфабрикаты на противень, смазанный маслом, и выпекаем при 180 градусах 15 минут с одной стороны и 10 минут с другой.
Тушеная капуста с мясом на сковороде
Тушеная капуста с мясом на сковороде — это невероятная вкусная идея для сытного, но одновременно легкого ужина, который понравится всем родным. Несмотря на то что в рецепте используется свинина, готовое блюдо включает в себя всего 101 калорию на 10 грамм.
Время приготовления – 40 мин.
Время приготовления – 15 мин.
Порции – 2.
Ингредиенты:
- Капуста — 250 г
- Свинина — 200 г
- Морковка – 1 шт.
- Лук – 1 шт.
- Чеснок — 1 зубчик
- Лист лавра – 1 шт.
- Вода – 100 мл.
- Масло растительное – 2 ст.л.
- Соль – по вкусу
- Перец черный молотый по вкусу.
Процесс приготовления:
1. Мясо промываем и просушиваем, режем на кусочки.
2. Снимаем кожицу и шелуху с овощей, нарезаем лук и морковку полукольцами. Небольшими лепестками режем зубчик чеснока.
3. На разогретом масле обжариваем свинину до золотистости, добавляем овощную нарезку, перемешиваем и жарим около 5 минут.
4. Капусту тоненько шинкуем.
5. Перекладываем капустную соломку к остальным ингредиентам, приправляем солью, перцем и лавром. Заливаем воду и тушим под крышкой на минимальном огне в течение 20-25 минут.
6. Разлагаем ароматное блюдо по порционным тарелкам. Приятного аппетита!
Раньше мы писали, что приготовить на ужин в духовке быстро и оригинально.
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