Когда нельзя ходить по грибы: народные приметы, которые знали еще наши предки

Грибы / © iStock

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Наши предки верили, что успешная «тихая охота» зависит не только от опыта грибника, но и от примет, связанных с природой и календарем. Хотя большинство таких поверий не имеют научного подтверждения, некоторые из них могли возникнуть на основе многолетних наблюдений.

Об этом пишет «Радио ТРЭК».

Одно из самых известных народных поверий утверждает, что в високосный год не стоит собирать грибы. По давним верованиям, в это время грибы якобы накапливают все нехорошее, что выходит из земли.

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В то же время современные исследователи предполагают, что такая примета могла появиться из-за природных циклов развития грибницы, хотя прямую связь между высокосрочным годом и безопасностью грибов наука не подтверждает.

По народным приметам, на нисходящую Луну большой грибной урожай ожидать не стоит.

В то же время период роста Луны считали благоприятным для походов в лес, поскольку верили, что именно тогда грибов больше всего.

Погода также имела значение

Наши предки внимательно наблюдали погоду.

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Считалось, что малоснежная зима предвещает слабый грибной сезон, в то время как обильные снегопады и холодная зима сулят хороший урожай.

Также бытовало мнение, что после длительной засухи идти за грибами нет смысла, ведь без достаточного количества влаги они почти не растут.

Народные поверья предостерегали от уборки грибов сразу после таяния снега.

В лесу можно найти прошлогодние грибы, однако они быстро портятся и могут представлять опасность для здоровья. Этот совет имеет и практическую подоплеку, ведь старые или испорченные грибы действительно не рекомендуется употреблять.

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Какие еще приметы знали грибники

Среди других распространенных примет были следующие:

если сыроежки появились раньше белых грибов — сезон якобы будет неудачным;

раннее появление опят также считалось признаком небогатого урожая;

отправляться за грибами советовали еще до рассвета, ведь утренний поход, по поверьям, приносил больше добычи.

Несмотря на популярность таких примет, специалисты напоминают, что успешный грибной сезон в первую очередь зависит от погодных условий, влажности, температуры и знания съедобных видов грибов.

Напомним, чтобы грибы получились идеально поджаренными, их сначала выкладывают на сухую разогретую сковороду без растительного масла и соли. Когда лишняя жидкость полностью улетучится и грибы начнут подрумяниваться, добавляют масло или сливочное масло и соль. Так они не тушатся, а получают золотистую корочку.

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